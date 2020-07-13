Koca: Tedbirlere daha fazla uyalım

SAĞLIK Bakanlığı dünkü verileri açıkladı. Buna göre, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu. 1298 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 194 bin 515'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1209, entübe hasta sayısı da 409 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" uyarısını yaptı. ANKARA