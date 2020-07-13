Kurban Vekaleti Nedir? Kurban Vekaleti Nasıl Verilir ve Alınır?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığı için insanların aklını yine pek çok soru kurcalamaya başlamış durumda. Kurban vekaleti Kurban Bayramının en merak edilen konularından birisi. Kurban vekaletinin ne olduğunu bilmeyen ya da tam olarak anlamayan kişiler internet üzerinden bu soruyu çok fazla araştırmaktalar. Kurban Bayramı'nda verilen kurban vekaleti kurban kesen kişinin bir başkasına yetki vermesiyle alakalı bir durumdur. Peki kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti nasıl alınır? Kurban vekaleti verilirken ne denir? Kurban vekaleti ile ilgili akla takılan her soru ve cevap bu yazıda...

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurban Bayram'larının en merak edilen konularından birisi de kurban vekaleti vermektir. Kurban vekaleti vermek hem yurt içinde hem de yurt dışında çok merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Ancak araştırmalar sonucunda yanıtı tam olarak anlayamayan binlerce insan olabilir. Kurban vekaleti yazılı ya da sözlü olarak verilir. Kurban vekaleti kurban ile ilgili tüm yetkileri birisine devretmek gibi bir şeydi. Kurban vekaleti yazılı bir şekilde ya da sözlü bir şekilde birisine verilir ve o kişi kurban ile ilgili tüm işleri kurban kesen kişi adına yapar. Özellikle yurt dışında kurban kesenleri ilgilendiren bir durumdur. Elbette ülkemizde de pek çok insan kurban vekaleti vererek kurban kesmektedir. Kurban vekaleti vermek ise dille söylemek ya da yazıyla bildirmek şeklinde ve oldukça basittir.

Kurbanını hayır kurumuna veren kişiler vekilliğini birisine verirler. Kurban vekaletini verirken ise "Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni umumi vekil ettim" derler. İçten içe inanması ve niyet etmesi de önemlidir.

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIR?

Kurban Bayramı'nın en çok konuşulan konularından birisi şüphesiz kurban vekaletidir. Kurban Vekaletini veren bir kişi kurban ile ilgili tüm yükümlülükleri bir kişiye verir. Vekaleti alan kişi ise kurbanı o kişi adına keser ve diğer işleriyle ilgilenir. Vekalet alan kişi kurbanı keserken hem kendi hem de vekalet aldığı kişiler adına niyet etmek zorundadır. Kurban kesimi sırasında vekalet istemek çok kolaydır. Kurbanı kesen kişinin "vekiliniz olayım mı?" demesi ve kurban ortaklarının da kabul etmesi ile birlikte kurban vekil tarafından kesilir ve kabul olur. Kurban kesmeyi bilmeyen ve başkasına kestiren bir kişinin o kişiye kalben inanması ve onu vekil ettiğine içten içe niyet etmesi oldukça önemlidir. Eğer bir kişi kurban almıyor ve başkasına aldırıyorsa da bu geçerlidir. O kişinin içten içe kurbanımı almaya, aldırmaya seni umumi vekil ettim demesi gereklidir. Bunun sonucunda alınan kurban ya da kesilen kurban Allah'ın izni ile kabul edilmiş olacaktır.

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurban vekaleti, bir kişiye verilen sorumluluktur. Bu sorumluluk kişinin kurban kesen kişi adına kurbanı seçmesi, kesmesi gibi şeylerdir. Kurban keserken kurban ortaklarından birisine vekalet verir ve o da vekilliği kabul ederek, niyet eder ve kurbanı keser. Kurban seçerken de kişiler bir kişiye vekalet vererek kurbanını o kişinin seçmesine izin verirler. Aynı şekilde kurbanlarını hayır kurumlarına veren kişiler de birisine vekalet verirler. Bu vekalette "Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni umumi vekil kıldım" denir. Bu şekilde kişi kurbanını kesmiş olur ancak vekaleti bir başkasındadır. Bu şekilde kesilen kurbanlar oldukça fazladır. Herkes aynı anda kurbanı kesemeyeceği için birden fazla ortaklı kurbanlarda vekalet vermek zorunludur. Vekaleti alan kişinin ise niyet etmesi şarttır. Aksi takdirde kurban doğru bir şekilde kesilmiş olmaz.

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