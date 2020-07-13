Kuyumcu Çalışma Saatleri 2020: Kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış saatleri!

Düğün, nişan, nikah gibi özel günlerde değerli eşyaların satın alındığı yer kuyumculardır. Hal böyle olunca; özellikle yaz dönemine girmemiz ile birlikte düğün sezonunun da açılmasının ardından kuyumcu çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Hafta sonu kuyumcular açık mı, kuyumcular saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. İşte kuyumcu çalışma saatleri 2020!

KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Kuyumcu çalışma saatleri vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle resmi tatillerde açık mı, hafta sonu açık mı gibi pek çok sorunun yanıtı için haberimizin içerisinden kuyumcu çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.

KUYUMCULAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.

KUYUMCULAR HAFTA SONU AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

KUYUMCULAR RESMİ TATİLLERDE, BAYRAMDA AÇIK MI?

Kuyumcular Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Arefe günü ise hizmet vermeye devam ederler. Öte yandan 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kuyumcular açıktır.

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