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Otobanı düğün evine çevirdiler...

'den, Ankara'ya gelin almaya giden vatandaşlar dönüş yolunda araçları bozulunca otobanda davullu zurnalı oyuna durdu. Ankara'nın Keçiören ilçesine gelin alamaya giden Taşkıran ailesinin dönüş yolunda araçları bozuldu. Otobanda seyir halinde bulunan diğer sürücülerin ikazları sonrasında duran aile, Kuzey Yıldızı Vadisi alt kısmında bulunan yolda davullu zurnalı eğlence düzenledi. Sağ salim gelini aldıktan sonra araçlarının bozulduğunu ifade eden Zeynal Taşkıran, yaşadıkları durumu 'şen ola düğün şen ola' diye anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:29 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:32 ABONE OL
Otobanı düğün evine çevirdiler...

Taşkıran, "Bu mutlu günümüzde gelinimizi aldık ama evine bırakamadık. Arabamızda pürüz çıktı yollardayız. Önemli değil sabaha kadar buradayız" dedi.

Otobanı düğün evine çevirdiler...

Yol kenarında yaşanılan durumu eğlenceli hale getiren akrabalar ise, "Allah düğünümüzü hayırlı etsin. Arabalardan duman çıktı. Patlayacaktı. Herkes yahni olacaktı neredeyse" diyerek yaşadıkları anı anlattı.

Otobanı düğün evine çevirdiler...

Davul sesi ile kendinden geçen aile yol kenarında çekici beklerken oyuna durdu. Öte yandan çevrede bulunan mahalle sakinleri ise balkonlardan yaşanılan durumu cep telefonlarına kaydetti. Yolda kalan araçlar çekici ile çekilirken, düğün sahipleri de yönlendirilen araçlarla düğün evine ayrıldı.

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Otobanı düğün evine çevirdiler...
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