Pasaport kaç günde çıkar? Pasaport başvurudan sonra kaç günde gelir?

Pasaport olarak bilinen bu belge türü, bir yurtdışına çıkarken sınır kapılarında bekleyen polis makamlarına ibraz etmeye mecbur olduğumuz bir evrak, bir kimliktir. 1867 yılında ilk yürürlüğe girmesinin ardından bu yana yurtdışına çıkmak veya uzun süreli kalma için yahut bulunduğunuz ülkeye dönmek için pasaport almak zorundayız. Pasaport 'un birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; Diplomatik pasaport, Hususi damgalı pasaportlar, Hizmet damgalı pasaport ve Umuma mahsus pasaportlar olarak bilinmektedir. Pasaport çıkarmak ne kadar sürer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Pasaport başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.

PASAPORT KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Yurt dışına seyahat etmek, gezip, görmek veya uzun süreli kalmak isteyen kişiler pasaport çıkarmak zorundadırlar. Pasaport çıkarmak hakkında ne zaman çıkacağı ve ne zaman elinde olabilecekleri konusunda sık sık araştırmak yapmaktadırlar. Türkiye'de internet adresinden yapmış olacağınız başvurular 1 haftada onaylanmaktadır. Aynı zamanda gerekli şartları sağladığınız takdirde 3 gün içerisinde de verdiğiniz adrese yollanmaktadır. Yurt dışından alınacak olan bir pasaport ise 7 ila 10 gün arasında sizlere ulaşmaktadır. Eğer ki herhangi bir yoğunluk olmaması durumunda 5 ile 7 gün arasında pasaport işlemleri tamamlanmaktadır.

PASAPORT KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaport başvurusu işlemleri yapıldıktan sonra belgenin çıkma süresi, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Bunlardan Yurt içinde süre 5 ve 7 gün arasında değişirken, yurt dışında 7 ve 10 gün içinde başvurular onaylanıp pasaportlar PTT aracılığı ile vermiş olduğunuz adreslere gönderilmektedir.

PASAPORT ÇIKARMAK NE KADAR SÜRER?

Pasaport almak isteyenler vatandaşlar ilk önce başvuru yapmaları gerekiyor. Daha sonra başvuru işlemleri genellikle 5 ve 10 dakika arasında bir zaman diliminde sürmektedir. Başvuruyu yapan kişiler mutlaka randevu saatine uymaları gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra pasaportun çıkartma işlemlerinde yurt içi başvurular genellikle 5 ile 7 gün içerisinde onaylanmaktadır. Yurt dışı başvuruları daha da uzun sürebilmektedir.

PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt dışına çıkma hayali kuran vatandaşlar için öncelikle bir pasaport edinmeleri gerekiyor. Pasaport almak için başvuru yapmanız lazım. Başvuru şu şekilde yapılmaktadır;

•Öncelikle pasaport başvurusu yapmak için yaş ayrımı gözetilmeksizin kişinin şahsen yapması gerekiyor. Pasaport işlemleri için randevu almanız gerekiyor. İsterseniz internet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden randevunuzu gerçekleştirebilir ya da Çağrı Merkezinden Alo 199 numarayı arayarak da alabilirsiniz. Belirtilen pasaport ücretini internetten online veya bankalara yatırabilirsiniz. Yine internetten veya telefonla pasaport randevusu aldıktan sonra, nüfus müdürlüklerine biyometrik fotoğraf ve T.C. Kimlik Kartınızı yanınızda getirmenizi gerekmektedir.

•Nüfus Müdürlüklerine gittiğiniz zaman ilk olarak biyometrik veri işlemleri sağlanıyor, daha sonra biyometrik fotoğraf ve imza istenmektedir.

•Daha sonra sizden biyometrik 2 adet fotoğrafınız

•Size ait olan T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanınızın yanında bulundurmanız gerekiyor.

•Eğer varsa daha önceki eski pasaportunuz

•Size ait öğrenci belgesi bu belge genellikle Harçsız pasaport talep edenler için,

•Diğer bir belge ise ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesini yanınızda getirerek tüm evrakları tamamlayıp pasaport başvurunuz yapmış olursunuz.