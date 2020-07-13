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Polise yakalanmamak için balkondan atlayınca ölümden döndü

'da polis tarafından aranan bir kişi polisin evinin kapısına gelip kapıyı çaldığını görünce pencereden atlayınca hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:43 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:44 ABONE OL
Polise yakalanmamak için balkondan atlayınca ölümden döndü

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.'yi (34) yakalamak için kaldığı eve gitti. Polisin evin kapısını çalması üzerine paniğe kapılıp yakalanmamak için kaçmak isteyen G.K. yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan birinci katın penceresinden aşağı atladı.

HIRSIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan G.K. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Polise yakalanmamak için balkondan atlayınca ölümden döndü
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