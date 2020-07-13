Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır? SGK borcu yoktur yazısı dilekçe örneği

borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır? SGK borcu yoktur yazısı dilekçe örneği

İşverenlerin genellikle ihtiyaç duyduğu evraklardan biri borcu yoktur yazısı. Bu belge ile SGK'ya borcunuzun olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Sadece işverenler değil; kredi çekerken, ihalelere girmek için, teşviklerden yararlanmak içinde bu belge gereklidir. SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır? Sorusunun yanıtını vereceğiz. Ayrıca SGK borcu yoktur yazısı dilekçe örneği ile ilgili detaylara değineceğiz.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:36 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:36 ABONE OL
SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır? SGK borcu yoktur yazısı dilekçe örneği

SGK borcu yoktur yazısı daha önceleri almak daha zordu. Sosyal Sigortalar Kurumu il ve ilçe müdürlüklerine gidilerek alınıyordu. Artık günümüz teknolojisi ile internetten çok kolay bir şekilde alınabiliyor. Bu sayede herhangi bir başvuru için zaman kaybetmeden bu belgeyi alarak başvurunuzu hızlıca yapabilirsiniz. Sigorta Müdürlüklerine gitmeden SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır? Sorusunu yanıtlayacağız. SGK borcu yoktur yazısı dilekçe örneği nasıl olur diye merak ediyorsanız işte yazımız.

SGK BORCU YOKTUR YAZISI NASIL ALINIR?

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde artık birçok belgeye ya da başvuru işlemlerine internet ortamından hızlıca yapabiliyoruz. Özellikle Türkiye'de e-Devlet sisteminin gelmesinden sonra artık birçok kurum ve kuruluşun sunmuş olduğu hizmet ayağımıza kadar geldi. Eskiden SGK binasına giderek uzun kuyruklarla beklediğimiz çoğu işlemler artık bir kaç tık ile ulaşılabilir duruma geldi. Bu işlemlerden biri de "SGK Borcu Yoktur" yazısı olduğunu söyleyebiliriz. Kurum başvurularında lazım olan bu belgeye ulaşmak için yapmanız gereken adımları sizlere aktaracağız.

SGK BORCU YOKTUR DİLEKÇESİ

Bu belgeyi alabilmek için öncelikle başvuru yapmanız gerektiğini hatırlatalım. İşverenler Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurularda "e-borcu yoktur taahhüt belgesi" ve "e-borcu yoktur başvuru formları" dilekçelerini doldurmaları gerekiyor. Bu dilekçeler SGK'ya teslim edilir. Bu şekilde SGK borcu yoktur aktivasyon işlemlerini yapmış olursunuz.

SGK BORCU YOKTUR YAZISI NEREDEN ALINIR?

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK'nın resmi sitesi üzerinden işlemlerinizi yapacaksınız.

  • ( https://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap ) Bu linke tıklayın.
  • En üst tarafta yer alan işveren kısmına tıklayın.
  • Açılan kısımda işlem menüleri gelecektir.
  • 4a butonuna tıklayın.
  • Uygulamaya giriş ekranına tıklayın.
  • Daha sonra Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İş yeri Şifresi gibi bilgileri girin.
  • Artık rahatlıkla SGK borcu yoktur yazısı alabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır? SGK borcu yoktur yazısı dilekçe örneği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA