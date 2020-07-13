Silivri'de hastanenin yanındaki tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu

Silivri'de bir tarla da yangın çıktı. Olay, saat 14.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi D-100 yan yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.



Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Özel otomobillerin yanma tehlikesi geçirdiği yangına, tarlanın yanında bulunan özel hastanenin çalışanları da yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay sırasında hastane içerisinde de panik yaşandı.



Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle hastanenin dış cephe kaplaması eridi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.