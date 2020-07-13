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SKG aktivasyon için gerekli belgeler nelerdir? aktivasyon dilekçesi örneği k1

aktivasyon işlemleri yeni işe girenler tarafından merak edilen bir konu. İşe yeni giren çalışanlar çalıştığı yerde 30 iş günü tamamladıktan sonra SGK kaydının gözükmesiyle başlayan hastane ve eczane kullanımından dolayı merak ediliyor. Eğer SGK aktivasyonu yapılmayanlar sağlık güvencesinden yararlanamayacağı için önemli bir konudur aslında. SGK aktivasyonu yaptırabilmek için farklı yollar vardır. SKG aktivasyon için gerekli belgeler nelerdir? Bunlara değineceğiz. SGK aktivasyon dilekçesi örneği konulara da değineceğiz.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:38 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:42 ABONE OL
SKG aktivasyon için gerekli belgeler nelerdir? SGK aktivasyon dilekçesi örneği k1

SGK aktivasyonu ile birçok işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. SGK aktivasyonu ile en başta sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Sadece sizin değil ailenizin de sağlık güvencesi olmuş olacaktır. SGK aktivasyon işlemi için yapmanız gereken birkaç yöntem vardır. Bu yöntemlere değineceğiz. SGK aktivasyon başvuru formu nedir? Sorusu özellikle merak edilenler arasında. SGK aktivasyon dilekçesi ve daha fazlası işte yazımızda…

SGK AKTİVASYON DİLEKÇESİ

SGK aktivasyonu yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu aktivasyon şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için başvuru esnasında sizden dilekçe doldurmanız istenebilir. Bu dilekçeyi doldurarak yetkiliye teslim edersiniz.

Diğer bir yöntem de SGK aktivasyonu yaptırmak isteyen kişi SGK'nın internet sitesi üzerinden aktivasyon işlemlerini gerçekleştirebilir.

SGK AKTİVASYON İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Sağlık yardımı talep ve taahhüt belgesi
• Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
• Geçici kimlik numarası ve ikamet izni
• Sağlık Kurulu Raporu
• Öğrenci belgesi

SGK AKTİVASYON FORMU

SGK aktivasyon formunu merak edenler SGK internet sitesi üzerinden formlara ulaşabilirler. Bu formları internet sitesinden indirerek, özenle doldurularak SGK'ya teslim edilir. SGK ilgili dilekçe formunu değerlendirerek işleme alacaktır. Aktivasyon işlemleriniz bu şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

SGK aktivasyon başvuru formu indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

( http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/form_ve_dilekceler/formlar )

Sigortalılık kapsamında olanlar şunlardır:

• Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,
• Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
• Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar
• Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar
• Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar
• İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler

Sigortalı kapmasına alınırlar. Çalışanların sigorta kapsamına alınmaları hak aynı zamanda yükümlülüktür. Çalışmaya hayatına başlayanlar kanunen sigortalı olmak zorundadır. İşçi bu hakkı işverenden isteme hakkına sahiptir.

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SKG aktivasyon için gerekli belgeler nelerdir? SGK aktivasyon dilekçesi örneği k1
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