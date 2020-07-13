Son dakika açıklandı! Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya ibadete açık mı, ne zaman açılıyor? İşte ilk namaz tarihi!

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberi ile beraber ibadete açılacağı duyurulan Ayasofya ilk namaz tarihi şimdiden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonların beklediği açıklama geçtiğimiz hafta duyurulurken caminin ibadete hazır hale getirilebilmesi için bazı çalışmalar yürütülüyor. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya ibadete açık mı, ne zaman açılıyor? İşte son dakika haberinin detayları…
Neredeyse haftalardır yalnızca ülke gündeminde değil dünya gündeminde de yer alan tarihi Ayasofya kararı verildi ve yapının camiye çevrilerek belirlenen tarihte ibadete açılmasına karar kılındı. İlk namazın kılınacağı tarih için ise şimdiden binlerce vatandaşın geri sayımı başladı…
AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü açılacağını açıkladı.
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşülen duruşma gerçekleştirildi ve karar açıklandı. Kararın ardından Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açılan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını ifade etti.
'TELAŞ İÇİNE GİRMEK DOĞRU DEĞİL'
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden hizmet vermeye başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Bizde buna dayanarak Cumhurbaşkanlığı düzenlemesi ile Ayasofya'nın tekrar camii olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl aradan sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Ayasofya'nın kapıları herkese açık olacaktır. Ayasofya herkesi kucaklamayı çok daha samimi ve çok daha özgür şekilde devam edecek. 24 Temmuz 2020 Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. 24 Temmuz'a kadar tüm milletimden camideki çalışmaların süratle yürümesi ve hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret, burayı görme gibi telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum" dedi.