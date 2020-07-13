Son dakika: Ensesinden vurdu! Savunması şaşkına çevirdi...

Olay, 2 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Pik Döküm Sanayi sitesi içindeki bir catering firmasında yaşandı. 30 yaşında evli ve bir çocuk babası Oğuzhan Yılmaz, çalıştığı et firması adına iş yaptıkları catering firması ile daha önce çek alışverişi nedeniyle görüşmeye gitti. Görüşme sırasında henüz bilinmeyen bir neden ile catering firması sahibi M.S. silahıyla Oğuzhan Yılmaz'ı boynundan vurarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırdı. Yılmaz'ın bitkisel hayata girerek ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Yılmaz'ı vuran firma sahibi M.S. ise gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili adli süreç devam ediyor.