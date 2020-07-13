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haberi: 'Beni bir şey ısırdı' dedikten dakikalar sonra öldü! Otopsi raporunda şoke eden detaylar...

haberi: 'nın Kaş ilçesinde ailesiyle gittiği düğünde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun otopsi sonuçları ortaya çıktı. 'Beni bir şey ısırdı' dedikten dakikalar sonra hayata veda eden çocuğun vücudunda yılan ısırıklarına benzer yaralar tespit edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 16:02 Son Güncelleme: 13.7.2020 16:28 ABONE OL
Son dakika haberi: 'Beni bir şey ısırdı' dedikten dakikalar sonra öldü! Otopsi raporunda şoke eden detaylar...
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Son dakika haberi: 'Beni bir şey ısırdı' dedikten dakikalar sonra öldü! Otopsi raporunda şoke eden detaylar...
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