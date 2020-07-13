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Son dakika haberi: 'Beni bir şey ısırdı' dedikten dakikalar sonra öldü! Otopsi raporunda şoke eden detaylar...
Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde ailesiyle gittiği düğünde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun otopsi sonuçları ortaya çıktı. 'Beni bir şey ısırdı' dedikten dakikalar sonra hayata veda eden çocuğun vücudunda yılan ısırıklarına benzer yaralar tespit edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...