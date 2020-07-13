Son dakika haberi: Eski kocadan şantaj videosu! Gizli çekilen özel görüntüleri whatsapp grubuna atmış...

Mersin'de yaşayan güzellik uzmanı Nida Nur Yıldız, 2018 yılında güzellik merkezi sahibi Burak E. ile mutlu bir evlilik yaptı. İddiaya göre çift arasında, Burak E.'nin yaptığı psikolojik şiddet yüzünden tartışmalar çıktı. Tartışmalar sıklaşınca çift 4 ay sonra boşandı. Ancak ikili arasındaki sorunlar bir türlü bitmek bilmedi. Yıldız, boşandıktan 3 ay sonra eşinin bir tanıdığı tarafından özel görüntülerinin olduğu videoyu telefonundan izledi. Videonun kaynağının ise eski kocası olduğunu öğrendi. Bundan sonra delil toplamak için uğraşan Nida Nur Yıldız, özel görüntülerinin kocası tarafından erkek arkadaşlarının olduğu bir whatsapp grubuna attığını öğrendi.