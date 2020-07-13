Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İlk işlem gününde canlı altın alış ve satış fiyatları

29 Kasım 2018 tarihinde 202,2 liraya kadar çekilen altının gram fiyatı bu tarihten itibaren yükseliş trendi içerisine girdi. Bu tarihten itibaren kademe kademe yükselişini sürdüren gram altın, 2019 Mayıs ayında 250 lirayı aşarak yatırımcısına yaklaşık 6 aylık dilimde yüzde 25 kazanç getirdi.

27 Ağustos 2019 tarihinde 290 lirayı test eden gram altın, bu tarihten itibaren bir gevşeme hareketi gösterdi. Aralık ayıyla beraber gram altın ons tarafındaki artışlardan bulduğu destekle Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüsün salgının baş göstermesiyle tekrar yükseliş trendi içerisine girdi.

Salgının dalga dalga önce Avrupa ve İran ardından diğer ülkelere yayılması ve en son dünyanın en büyük ekonomilerinde ABD'de çok yıkıcı etki göstererek yayılması riskten kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

Pandemi süreciyle ekonomiler ve küresel piyasaların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, hükümetlerin teşvikleriyle merkez bankalarının düşük faiz politikası ve varlık alımları ile desteklenince piyasalarda benzeri görülmemiş bir likidite oluştu.