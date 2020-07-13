Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İlk işlem gününde canlı altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatları, corona virüsü salgının ilk günlerinden itibaren kaydettiği yükseliş trendini sürdürüyor. Tüm dünyada, güvenli liman alımları sonrası gözler canlı altın fiyatlarına ve özellikle ONS altının günlük değerlerine çevrilmişti. Bu haftada da, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hareketliydi. 13 Temmuz tarihli altın fiyatları, hediye ya da yatırım amacı ile altın alışverişi yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Bu başlık altında, canlı altın fiyatları ve aPara sayfamızda altın fiyat grafikleri türlerine göre yer almaktadır.
Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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YARIM ALTIN
GRAM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
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TAM ALTIN
29 Kasım 2018 tarihinde 202,2 liraya kadar çekilen altının gram fiyatı bu tarihten itibaren yükseliş trendi içerisine girdi. Bu tarihten itibaren kademe kademe yükselişini sürdüren gram altın, 2019 Mayıs ayında 250 lirayı aşarak yatırımcısına yaklaşık 6 aylık dilimde yüzde 25 kazanç getirdi.
27 Ağustos 2019 tarihinde 290 lirayı test eden gram altın, bu tarihten itibaren bir gevşeme hareketi gösterdi. Aralık ayıyla beraber gram altın ons tarafındaki artışlardan bulduğu destekle Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüsün salgının baş göstermesiyle tekrar yükseliş trendi içerisine girdi.
Salgının dalga dalga önce Avrupa ve İran ardından diğer ülkelere yayılması ve en son dünyanın en büyük ekonomilerinde ABD'de çok yıkıcı etki göstererek yayılması riskten kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.
Pandemi süreciyle ekonomiler ve küresel piyasaların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, hükümetlerin teşvikleriyle merkez bankalarının düşük faiz politikası ve varlık alımları ile desteklenince piyasalarda benzeri görülmemiş bir likidite oluştu.
Güvenli liman etiketine sahip altın, reel faiz getirisinin düşmesi ve döviz tarafındaki volatilitenin azalmasıyla hem ons tarafında hem gram tarafında hisse senetleriyle birlikte en çok talep gören yatırım aracı olmayı başardı.
401 LİRA İLE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ
Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte piyasada altına bir satış dalgası gelir mi sorularına yanıt arandı. Geçen hafta altının onsunun 1818 dolar ile 9 yıllık zirvesini görmesinin ardından bu durum yurt içinde gram altına da olumlu yansıdı.
Gram altın 401 lirayı aşarak tarihi zirvesini gördü. Geçen hafta da gram altın yüzde 2'ye yakın değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.
ALTIN GEÇEN HAFTA YÜZDE 2'YE YAKIN KAZANDIRDI
Geçen hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,79 oranında artarak 399 liraya, Cumhuriyet altını %1,81 oranında artarak 2650 liraya yükseldi. Çeyrek altında ise satış fiyatı 647 lirayı gördü.