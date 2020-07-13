Trafik ceza indirimi ne kadar, nasıl geçerli olur? Trafik cezası erken ödeme indirimi k1

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı 2020 yılı içerisinde trafik cezalarına yüzde 22.58 oranında zam yaptı. Yapılan bu zam ile trafik cezası alan kişiler daha yüksek ceza miktarı ödemek zorundalar. Eğer erken ödeme imkanından yararlanırsalar belirli oranlarda ceza tutarı üzerinden indirim hakları var. Trafik ceza indirimi hakkı elde etmek için belirlenen sürede cezanın yatırılması gerekiyor. Trafik cezası erken ödeme indirimi hakkında işte merak edilenler…

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

Sürücülerin hatalı araç kullanımı ve trafik kurallarına uymamalarından dolayı trafik polisleri ceza kesebilmektedirler. Özellikle aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda radarlar ya da kamera sistemleri bu durumu yakalayabiliyor. Mesela; kırmızı ışıkta geçildiğinde mobese kameraları kayıt altına alarak araç plakasına Emniyet Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanabiliyor. Size yazılan cezayı e-Devlet üzerinden ya da EGM sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz. Tarafınıza yazılan cezayı erken öderseniz indirim hakkınız oluyor.

TRAFİK CEZASI İNDİRİMİ KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Trafik cezası kişinin tarafına tebliğ edilmesinden sonraki 15 gün içerisinde ceza ödenmek istenirse indirim hakkı olmuş oluyor. Eğer 15 gün geçtikten sonra ceza ödenmek istenirse indirim uygulanmaz.

TRAFİK CEZA İNDİRİMİ NE KADAR?

Kişiye tebliğ edilen ceza 15 gün içerisinde ödenmek istenirse kişi cezayı yüzde 25 indirimli öder. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden ya da anlaşmalı bankaların internet şubeleri üzerinden tarafına yazılı olan cezayı görebilirsiniz. Eğer tarafınıza borç varsa ve tebliğ tarihi 15 günü geçmediyse borcunuzu yüzde 25 indirimli olarak ödeyebilirsiniz. Ödeme işlemlerini de yine anlaşmalı bankalar ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

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