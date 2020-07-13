UYAP vatandaş girişi 2020: UYAP portalına nasıl giriş yapılır?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olarak bilinen ve kısa adı ile UYAP olarak bilinen bu sistem, yönetim bilişim sistemlerinden bir tanesi olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olan bir sistemdir. UYAP 2001 yılında faaliyete geçmiş olup, günümüzde de hala aktif olarak kullanımına devam eden bir sistemdir. UYAP, adli konularda hayatımızı kolaylaştırmaya yardımcı olan, hem de vatandaşlara yargı mensuplarına hız kazandıran oldukça önemli bir sistemdir. E-devlet üzerinden bu sisteme kolaylıkla erişebilirsiniz. UYAP Nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Mahkeme ve icra dosyası nereden öğrenilir? İşte detaylar.

UYAP NEDİR?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olarak adlandırılan kısaca UYAP olarak bilinen devlet tarafından vatandaşlara hizmet vermek için kullanılan bir sistemdir. Günümüzdeki gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak birçok alanda hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler genellikle; Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşların, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonu ile ilgilenene bir bilgi sistemidir.

UYAP GİRİŞ

UYAP olarak bilinen vatandaşlara bilgi veren bu sistemi daha çok Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin bunların arasında; Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, ceza infaz ve ıslah kurumları, adli tıp birimleri gibi hizmet birimleri hakkında kolayca bilgi sahibi olmanızı sağlayan bir hizmet sistemidir. UYAP'a giriş yaparak istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Vatandaşların yargıya daha çabuk ulaşabilmeleri içi gelişen UYAP ile kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Vatandaşlar internet üzerinden bu sisteme e-devlet şifresi alarak kolayca ulaşabilir.

Uyap vatandaş girişi için e-Devlet şifresi -imza, mobil imza ve e-devlet üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalına bağlanabilirsiniz. Bu sistemden tüm davalara ait bilgileri takip edebilmektedirler. Vatandaşlar bu linke tıklayarak https://vatandas.uyap.gov.tr/index.html adresinden de giriş yapılabilmektedir. Ayrıca bu sistem üzerinden uyap vatandaş portalından dilekçe gönderme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.

MAHKEME DOSYA İÇERİĞİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

UYAP olarak bilinen bilgi sisteminden mahkeme ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Bunun için öncelikle; UYAP, vatandaş girişi yaptıktan sonra girdiğinizde sol menüden "Dosya Sorgulama" sekmesine tıklayınız. Ardından Yargı Türü, Yargı Birimi/ Mahkeme Türü 'nü seçiniz. Daha sonra sorguda "Dosya Görüntüle "butonuna basarak, sonra üst sekmelerden Evrak bölümüne giderek, ardından dava dosyasına sunulan tüm evraklara erişebilirsiniz.

İCRA DOSYASI NEREDEN SORGULANIR?

İcra hakkında nereden nasıl sorgulaya bilecekleri konusu oldukça araştırılan konular arasında olmaktadır. Bunun için öncelikle; Öncelikle icra dosyası takibi yapabilmek için e-devlet Kapısı'na giriş yapmanız gerekmektedir. En yakın PTT şubesinden edinmiş olduğunuz e-devlet şifresi ve TC. Kimlik bilginiz ile girişinizi yapabilirsiniz. Bu linke tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr adresine giriniz. Daha sonra Adalet Bakanlığının e-devlet içindeki sayfasına gidiniz. Ardından listelenen hizmetler arasından icra dosyası sorgulamasını bularak işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.