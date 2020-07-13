Van Gölü’nde ölü sayısı 26’ya yükseldi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 7'sinin daha cesedine ulaşıldı. Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bölgede dün sabah saatlerinde 2, öğle saatlerinde de 5 olmak üzere yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı ise 26'ya yükseldi. Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine fark edilen olayda tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Olaydan sağ kurulan tek kişi olan Medeni Akbaş'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.