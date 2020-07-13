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'daki faciayla ilgili flaş gelişme...

'daki tekne faciasında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 29'a yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 13:04 Son Güncelleme: 13.7.2020 13:08 ABONE OL
Van'daki faciayla ilgili flaş gelişme...

Van'daki tekne faciasında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 29'a yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında 29 kişinin cesedine ulaşıldı. Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulundu ve 5 kişi tutuklandı.

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Van'daki faciayla ilgili flaş gelişme...
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