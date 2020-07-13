Vekalet İptali Nasıl Yapılır? Vekalet İptali Ücreti ve Dilekçe Örneği

Vekaletnamelerin iptaline azilname denir. Vekaletin iptal edilmesinin pek çok sebebi olabilir? Vekalet iptali vekil ve vekaleti veren kişi arasında gerçekleşir. Genellikle noterde gerçekleşen bir işlemdir. Avukat işleri olan kişilerin detaylarını merak ettikleri bir konudur. Bu yazımızda vekalet iptali ile ilgili pek çok bilgiye ulaşılabilmektedir? İşte soruların cevapları...

VEKALET İPTALİ NASIL YAPILIR?

Bazı durumlarda vekalet iptaline başvurulmaktadır. Bu iptalin gerçekleşmesi için notere gidilmesi gereklidir. Vekaletin iptali için ilk olarak vekaletin düzenlendiği notere gidilmesi gerekir. Noterden azilname ya da iptal, fesh belgesi alınmalıdır. Noterden alınan azilname ise vekalet veren kişiye gönderilmelidir. Bu belgenin noterden alınabilmesi için ödenmesi gereken belli bir harç miktarı yatırılır. Belgeyi alırken sebebi söylenmek zorundadır. Vekaletname iptali için gerekli bazı belgeler vardır. Bunlar:

Nüfus Cüzdanı

Pasaport

2 adet fotoğraf

Vekaletnamenin düzenlediği noterin adı, tarihi, numarası

Vekaletnamenin kopyası

Vekilin adı ve soyadı

Vekil tayin edecek olan kişinin kimlik fotokopisi

VEKALET İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Vekalet iptali dilekçe örneği de internet üzerinde en çok aranan konulardan birisidir. Bazı durumlarda gereken bu belgenin içeriği merak edilmektedir. Noterlere gönderilen bu dilekçelerin içeriği internet üzerinden de kolayca öğrenilebilmektedir. Vekalet iptali için notere gönderilmesi gereken bir dilekçe bulunmaktadır. Bu dilekçeyi yazacak olan kişiler ise içeriğini merak edip araştırmaktadırlar. Vekalet iptali için yazılan bu belgenin içeriğinde şunlar bulunur:

Azil eden kişinin; TC Kimlik Numarası Adresi



Azil olunan kişinin: TC Kimlik Numarası Adresi



Bilgi İçin Gidilecek Yer

Vekalet veren kişinin vekalet eden kişiye karşı yazdığı yazı

Vekalet veren kişinin notere karşı yazdığı yazı

Vekalet iptali dilekçelerinde bulunan bu detaylar çok önemlidir. Bu dilekçenin gönderilmenin ardından kişi vekalet iptalini gerçekleştirebilir.

VEKALET İPTALİ ÖRNEĞİ

Vekalet iptali dilekçesinden sonra vekalet iptal edilebilir. Vekalet iptali işlemleri noterde gerçekleşmektedir. Oldukça fazla araştırılan ve merak edilen konulardan birisi vekalet iptalidir. Vekalet ve vekalet veren kişi arasında oluşan bu iptal, vekaletin oluşturulduğu noter tarafından iptal edilmektedir. Noter tarafından verilen azilname sonucunda vekalet ve vekalet veren kişi arasında herhangi bir bağ kalmamaktadır. Vekalet iptali örnekleri de oldukça merak edilmektedir. Vekalet iptalleri hangi konu hakkında bir vekaletse ona göre değişmektedir. Bundan dolayı da internet üzerinde ya da başka mecralarda örneklerine rastlanmamaktadır. Ancak gerçek bir vekalet iptali söz konusuyken görülebilmektedir.

VEKALET İPTALİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bazı durumlarda vekalet iptali söz konusu olur. Vekalet veren ve vekillik yapan kişi arasında gerçekleşen bu iptal durumu birkaç yerden halledilir. Noterlere gidip vekalet işlemlerinin gerçekleştirildiği gibi vekalet iptali işlemleri de notere gidilerek öğrenilebilir. Vekalet iptali durumunda bunu kolayca internetten de öğrenmek mümkündür. Vekalet iptali konusunda ne çok araştırılan şeylerden birisi de şüphesiz budur. Vekalet iptali e- devlet üzerinden öğrenilebildiği gibi çeşitli internet sitelerinden de kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Kişilerin tercihlerine göre vekalet iptali öğrenebilecekleri yerler bulunmaktadır.

VEKALET İPTALİ NE KADAR?

Bazı durumlarda vekalet veren ve vekil olan kişiler arasında anlaşmazlıklar olabilir ve vekalet iptal edilebilir. Hatta bu durum sıklıkla yaşanan ve araştırılan bir olaydır. Oldukça fazla araştırılan bu sorunun cevabı internetten ya da noterlerden öğrenilebilmektedir. Noterlerde vekalet iptali gerçekleşir. Vekalet iptali sırasında notere verilen bir tutar vardır. Vekalet iptali durumunda vekil ve vekalet veren arasında herhangi bir bağ kalmaz. Tüm bu bağların yok edilmesi için ise notere önce dilekçe yazılır ve ardından azilname alınır. Vekalet iptalinde ise belli bir ücret istenmektedir. Şu anda vekalet iptali işlemi için istenen güncel tutar ise 134,33 TL olarak bilinmektedir.