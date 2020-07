Yargıtay dosya sorgulama 2020: Yargıtay dosya karar sorgulama nasıl yapılır?

Yargıtay bir kanun hakkında son incelemeleri yapan birimdir. Temel görevi ise; adli yargı alanında temyiz incelemesi yapmak olan yüksek mahkemelerdir. Oldukça araştırılan konulardan biriside Yargıtay dosya işlemleri konusu çok sık araştırılmaktadır. Yargıtay dosya sorgulamada GBT yani Genel Bilgi Toplama sistemi, tüm bilgilerinizin toplanmış olduğu bu belgelere sistemden giriş yaparak kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yargıtay dosya inceleme ne kadar sürer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Yargıtay dosya sonuçlama süresi işte detaylar.

YARGITAY DOSYA SORGULAMA

Yargıtay dosya sorgulaması hakkında bilgileri merak eden Vatandaşlar kolay bir şekilde davaları hakkında internet üzerinden bilgi sahibi olabilecekler. Kişiler internet üzerinden Yargıtay'da olan dosyanın güncel durumunu ve yapılan işlemlerini kolay bir şekilde görebilmektedirler. Bunun için Yargıtay dosya sorgulama sitesine https://vatandasilam.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/jsp/yargitay_jsp/yargitayDosyaSorguIlam.html bu internet adresinde ulaşarak; İl Adı, Mahkeme Türü, Mahkeme, Mahkeme Esas No, Sıra No, Mahkeme Karar No, Savcılık Esas No yazılan boşlukları doğru bir şekilde doldurduktan sonra sorgula butonuna tıklayarak gerekli bilgilere ulaşılabilinmektedir.

YARGITAY DOSYA İNCELEME NE KADAR SÜRER?

Mahkemelerde Ceza Dairesinin bir dosyayı ortalama olarak inceleme süresi genellikle 352 gün olarak bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında geçen ortalama sürenin ise 473 gün olarak bilinir. Genel olarak Yargıtay'da toplam 825 günlük bir inceleme süresi geçmektedir.

YARGITAY DOSYA SONUÇLAMA SÜRESİ

Anayasa mahkemesinin en yüksek birimi olan Yargıtay'da herhangi bir dosyanın incelenip sonuçlanma süresi genellikle davaya ve dosyaya göre değişiklik gösterir. Bu süreler genellikle Yargıtay'a giden bir dosyanın görülmesi, kesin olmamakla beraber 1,5 yıl kadar sürebilen bir süre aralığı olmaktadır. Ayrıca bir dosyanın incelenmesi ve sonuçlanması sürecinin kısalması mümkün olabileceği gibi, uzaması da oldukça mümkündür.

E-DEVLET YARGITAY DOSYA SORGULAMA

Bir diğer sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz site ise e-devlet kapısıdır. İlk önce en yakın PTT şubesinden e-devlet şifresi edinmeniz lazım. Daha sonra e-devlet şifre ve T.C. kimlik no ile giriş işlemini yapabilirsiniz. Ardından

https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-dava-sureci-sorgulama bu linke tıklayarak da kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sistemde Yargıtay dosya sorgulaması için, E-Hizmetler yazan bölüm üzerinden, Yargıtay bölümüne tıklayınız. Ardından Yargıtay bölümünün alt başlıkları arasından, Dava Dosya Sorgulama yazan başlığa tıklayınız. Buradan tüm dava bilgileri, gbt bilgileri, sabıka bilgileri vb. tüm bilgilerinize erişebilirsiniz.

YEREL MAHKEME BİLGİLERİ İLE YARGITAY DOSYA SORGULAMA

Vatandaşlar tarafından Yargıtay'a giden bir dosyaları hakkında ne olup, bittiğini öğrenmek isterler. Bunun için kolay bir şekilde bir tık ile elinizin altından göndermiş olduğunuz dosya ile ilgili tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk önce Yargıtay Dosya Sorgulama resmî sitesine giriniz. https://vatandasilam.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/jsp/yargitay_jsp/yargitayDosyaSorguIlam.html bu adrese tıklayarak da kolay bir şekilde sisteme girebilirsiniz. Daha sonra bu siteden dosya sorgulama sayfasına yönlendirme yapılmaktadır. Ardından açılan sayfada, Yerel Mahkeme Bilgileri ve Yargıtay Dosya Sorgulama bölümü bulunmaktadır. Bu iki kısımdan Yerel mahkeme olarak çıkan kısıma bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde griniz. İl Adı, Mahkeme Tür, Mahkeme Esas No, Mahkeme Karar No, Savcılık Esas No gibi bilgileri doldurunuz. Daha sonra sorgulama butonuna tıklayınız.