Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? Yeşil Pasaport Nedir?

Yeşil Pasaport adıyla anılan Hususi Pasaport devlet memurlarının pasaportlarıdır. Bu pasaporta sahip olan kişilerin aile bireyleri de belli şartları taşırsa bu pasaporttan yararlanabilmektedir. Yeşil pasaportun normal pasaporta göre bazı avantajları bulunmaktadır. İnternet üzerinde sıkça araştırılan konulardan birisi hususi pasaportun ne olduğudur. Peki hususi pasaport nedir? Yeşil pasaport nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport devlet adına çalışan memurlara verilen bir pasaporttur. Bu memurların ailelerindeki, belli şartları taşıyan kişilere de hususi pasaport verilmektedir. Yeşil pasaport 5 yıllık bir süreye sahiptir. Renginin yeşil olmasından dolayı yeşil pasaport adıyla bilinse de esas adı hususi pasaporttur. Hususi pasaport kullanıcılarının pek çok ayrıcalığı vardır. Yeşil pasaportu olan kişiler çoğu ülkeye belli bir süre zarfı içerisinde vizesiz giriş yapabilir.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Yeşil pasaport, birçok ayrıcalığı olmasından dolayı birçok insanın almak istediği bir pasaport çeşididir. Ancak yeşil pasaport isteyen herkesin alabileceği bir pasaport değildir. Hususi pasaporta sahip olacak kişilerin devlet memuru olmaları gereklidir. Hususi pasaport sahibi olabilecek kişiler şunlardır:

TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanları

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlileri

Büyükşehir il ve ilçe başkanları (görev süresindeyken)

Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanları

Devlet sporcuları

Belli şartlara tabi olarak Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanları

2017'de çıkan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar" isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamları

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşı aşmamış çocukları

YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport almak, normal pasaport almaya benzer. Ancak normal pasaportu herkes alırken hususi pasaportu belirli kişiler alabilir. Hususi pasaport alacak kişilerin başvuru yapmadan evvel gerekli tüm belgeleri hazırlamaları gerekir. Ardından Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Yeşil pasaport almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden online randevu alınmalıdır. Ardından ise Nüfus Müdürlüğüne gidilerek diğer işlemler tamamlanmalıdır.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hususi pasaport sahibi olmak isteyen kişilerin belli şartlara uygun olmaları gereklidir. Bu şartlar uygun kişilerin hususi pasaport alabilmek için bazı belgeleri olması gereklidir. Yeşil pasaport hakkını kullanmak isteyen kişilerin şu belgelere ihtiyaçları vardır:

Çalışanlar için: Memurun çalıştığı kurumun il, bölge ya da genel müdürlüğüne hazırlanmış imza sirküleri

Emekliler için: Emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren evrak

İstifa etmiş kişiler için: Çalıştıkları dönemdeki kadrosunu gösteren evrak

Hak sahibi vefat edenler için: Hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren evrak

18 yaş altı için: Velilerden alınmış muvafakatname

1 adet biyometrik fotoğraf

Nüfus cüzdanının aslı

YEŞİL PASAPORT AVANTAJLARI

Yeşil pasaport en fazla merak edilen pasaport türlerinden birisidir. Her isteyenin sahip olamayacağı bu pasaport herkes tarafından istenmektedir. Hususi pasaport sahibi kişilerin pek çok avantajları olduğundan dolayı insanlar bu pasaporta sahip olmak isterler. Ancak yeşil pasaport almak için devlet memuru ya da devlet memuru ailesinden olmak gereklidir. Aksi takdirde yeşil pasaport alınamaz. Son çıkan kanunlara göre bazı iş adamları da yeşil pasaport kullanabilmektedir. Yeşil pasaportun bu denli istenmesinin sebebi 160 ülkeye vizesiz giriş yapılabilmesinden kaynaklıdır. Vize isteyen bazı ülkeler için ise kapıda online vize alınmasını sağlayan bir pasaporttur. Aynı zamanda bu pasaportu alan kişiler harç ödemezler.

YEŞİL PASAPORT ALMA ŞARTLARI

Yeşil pasaport herkes tarafından merak edilen ve istenen bir pasaport türüdür. Bundan dolayı da çokça araştırılmaktadır. Yeşil pasaport yani hususi pasaport sahibi olmak için devlet memuru olmak zorunludur. Devlet memurunun aileleri de bu pasaporttan yararlanabilmektedir. Yeşil pasaport almak için gerekli şart kişinin mesleğidir. Bu meslekler ise yukarıda yazmaktadır.

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