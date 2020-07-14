Türkiye'de gerek trafikte gerekse şehirler arası seyahatlerde pek çok araç plakası ile karşılaşıyoruz. İllere göre değişkenlik gösteren plaka kodları merak konusu olmaya devam ediyor. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 01 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 01 plaka nerenin kodu? 01 neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

01 PLAKA NERENİN KODU?

01 plaka kodu Adana iline aittir. Adana'daki araç sahiplerinde 01 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Adana iline kayıtlı olduğu bilinir.

ADANA İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Adana iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 01 Numaralı plaka kodları bu ilçelerin bazılarının üzerine kayıtlı olmaktadır.

Adana Merkez İlçe Plaka Harf Grupları

01 A 0001 » 01 A 9999

01 AA 001 » 01 AZ 999

01 BA 001 » 01 BZ 999

01 CA 001 » 01 CZ 999

01 DA 001 » 01 DZ 999

01 EA 001 » 01 EZ 999

01 FA 001 » 01 FZ 999

01 GA 001 » 01 GZ 999

01 HA 001 » 01 HZ 999

01 KA 001 » 01 KZ 999

01 LA 001 » 01 LZ 999

01 MA 001 » 01 MB 999

01 NA 001 » 01 NZ 999

01 PA 001 » 01 PZ 999

01 SA 001 » 01 SZ 999

01 TA 001 » 01 TZ 999

01 UA 001 » 01 UZ 999

01 M 0001 » 01 M 9999

01 R 0001 » 01 R 9999

01 S 0001 » 01 S 9999

01 T 0001 » 01 T 9999

01 U 0001 » 01 U 9999

01 YD 001 » 01 YZ 999

Ceyhan

01 MY 001 » 01 MY 999

01 VA 001 » 01 VZ 999

01 F 0001 » 01 F 9999

01 L 0001 » 01 L 9999

01 V 0001 » 02 V 9999

Kozan

01 RA 001 » 01 RZ 999

01 D 0001 » 01 D 9999

01 Y 0001 » 01 Y 9999

İmamoğlu

01 R 0001 » 01 R 9999

Pozantı

01 P 0001 » 01 P 9999

Saimbeyli

01 YAA 01 » 01 YZZ 99

Turfanbeyli

01 Z 0001 » 01 Z 9999