14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Eylem Emir Can'ın durumunun ağırlaşmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 14 gün komada kalan 22 yaşındaki Eylem Emir Can yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.