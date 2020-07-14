FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı kanlı darbe girişiminin üstünden tam 4 yıl geçti. Her yıl bu tarihte, hayatını kaybeden şehitlerimizi anmak amacıyla törenler ve etkinlikler düzenleniyor. Corona virüs kaynaklı olarak bu yıl pek çok özel günde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, vatandaşların 15 Temmuz'da da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda araştırma yapmasına neden oluyor. Peki, 15 Temmuz bugün resmi tatil mi? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar

15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 TEMMUZ 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ülkemizde 4 yıldır resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor.