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bugün resmi tatil mi? Bugün var mı?

FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen ’un üzerinden tam 4 yıl geçti. Tarihe geçen bu kanlı gecede, 249 vatandaşımız şehit düştü. 2016 yılından bu yana her sene demokrasi şehitleri için 15 Temmuz günü dualarla anılıyor, etkinlikler yapılıyor. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren, , 15 Temmuz'da var mı gibi pek çok sorunun da yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 15.7.2020 06:52 ABONE OL
15 Temmuz bugün resmi tatil mi? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

FETÖ'nün 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı kanlı darbe girişiminin üstünden tam 4 yıl geçti. Her yıl bu tarihte, hayatını kaybeden şehitlerimizi anmak amacıyla törenler ve etkinlikler düzenleniyor. Corona virüs kaynaklı olarak bu yıl pek çok özel günde ilan edilmesi, vatandaşların 15 Temmuz'da da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda araştırma yapmasına neden oluyor. Peki, 15 Temmuz bugün resmi tatil mi? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar

15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 TEMMUZ 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ülkemizde 4 yıldır resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor.

15 Temmuz bugün resmi tatil mi? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ'nün gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz'da olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

15 Temmuz bugün resmi tatil mi? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
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15 Temmuz bugün resmi tatil mi? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
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