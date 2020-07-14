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şiirleri: En güzel, kısa ve uzun 2,3 ve 5 kıtalık

Demokrasi ve Birlik Günü’nde kahraman şehitler için anma törenleri düzenlenecek. Bundan tam dört sene önce 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan alçak darbe girişiminin yıl dönümü için şiirler, mesajlar ve anlam dolu sözler yazılmıştı. Bu tarihi gün için okunacak 2,3,5 kıtalık ise sosyal medyada yoğun ilgi görmeye başladı. İşte haberimizde özel olarak derlenen kısa, uzun, anlamlı ve

Giriş Tarihi: 14.7.2020 14:26 ABONE OL
15 Temmuz şiirleri: En güzel, kısa ve uzun 2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz ile ilgili şiirler

Demokrasi ve Birlik Günü 'un yıl dönümü şiirlerle anlamlı hale geliyor. Darbe girişiminin dördüncü yılında, binlerce vatandaş 2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz ile ilgili şiirleri sosyal medyada paylaşacak. Halk direnişinin yıl dönümünde caddelerde ve sokaklarda asılan Türk bayrakları meydanları dolduracak. Darbecilere karşı koyan vatandaşlar, bu yıl da ülke genelinde şehitler için anma törenleri düzenlenecek. İşte şehitlerimizi anmak için paylaşılabilecek en güzel, kısa ve uzun

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ!

15 Temmuz'un ülke ve toplum tarihi açısıdan önemi oldukça büyüktür. 15 Temmuz destanı yazıldığı günün anlamını anlatan kısa, uzun ve anlam dolu şiirleri haberimizde derledik. İşte Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşabileceğiniz

15 Temmuz şiirleri: En güzel, kısa ve uzun 2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz ile ilgili şiirler

EN GÜZEL, KISA VE UZUN 2,3 VE 5 KITALIK 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İLKAN

15 Temmuz şiirleri: En güzel, kısa ve uzun 2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz ile ilgili şiirler

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali Aydın-Yusuf Dülger

VATAN YAHUT VATAN

Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği

Bir ağıt ki şehit anasından

İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

Varsın gelsin zalimin tankı

Mazlumun ahı var üstünde

Bir de ezilmez ahlakı

Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

Yurdunda kalleş dolu,

Ceddin, deden bu günü görseydi,

alnından öper seni, neslim derdi

Semda nur, duada ezan

ne düşman kalır ne de şeytan

sen bir dua et hele

işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

MİLLETE BAKIN HELE!

Türk'e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi

Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.

Cihat emrini alan millete bakın hele!

Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,

Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!

Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,

Aslan misali dalan millete bakın hele!

Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.

Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.

Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;

Öz benliğini bulan millete bakın hele!

Aksakallı emretti; ölüme selam durdu

Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.

İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…

Cennette karar kılan millete bakın hele!

Kamyonuyla Şerife Bacı'm bir Nene Hatun.

Gelin de Safiye'yi, elinizdeyse, tutun.

Küçük dillerinizi Türkan Ana'yla yutun.

Gülerek şehit olan millete bakın hele!

F-16'ya yandı Hicabi'nin samanı;

Semalara yükseldi kör edici dumanı.

Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.

Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!

Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,

Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,

Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,

Koşup meydana dolan millete bakın hele!

Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,

Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.

"Tekbir!", "Allahuekber!" diyen gür sedaları

Semalardan duyulan millete bakın hele!

Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,

Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.

Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola

Allah için koyulan millete bakın hele!

Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,

İşgal heveslerini kahramanca göçerten,

Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,

Haine korku salan millete bakın hele!

Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!

Mücella Pakdemir

15 Temmuz şiirleri: En güzel, kısa ve uzun 2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz ile ilgili şiirler

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Çok ,çok erken okundu selan

Daha tankların önüne geçmeden

Ve sen öldüğünü bilmeden...

Alt yazılı bir gecenin

Destanıydı ölümün sessizliğine

Koşan gözlerin

Kefenim olur belki

Diyerek giydiğin beyaz gömleğin

Kandan düğmeleri

Ne olur susma dedim sustun

Bana anlatmayacak mısın cenneti ?

İhtilal mi darbe mi

Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?

Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti

İçin yanarken içtiğin su gibi

Kana kana , doyasıya

Tadını anlat desem

Şahadetin tarifi olur mu ki ?

Çok ,çok erken okundu selan

Bin vurup , bir vurulmadan

Ve sen öldüğünü anlamadan...

15 TEMMUZ SÖZLERİ

Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. Şehitleri unutulmasın.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

15 Temmuz şiirleri: En güzel, kısa ve uzun 2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz ile ilgili şiirler
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