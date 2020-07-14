Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 16 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 16 plaka nerenin kodu? 16 neresi hangi şehir plakası?
16 plaka kodu Bursa iline aittir. Bursa'daki araç sahiplerinde 16 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bursa iline kayıtlı olduğu bilinir.
Türkiye'nin dördüncü büyük şehri Bursa ilinin plaka kodu 16'dır.
Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 16 plaka kodu ise Bursa iline aittir. Bursa ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.
Nilüfer: AB > AZ 001 – 99
BA >BZ 001 – 999
BAA >BZZ 01 – 99
CAA > CZZ 01 – 99
D 0001 – 9999
DA > DZ 001 – 999
E 0001 – 9999
EA > EZ 001 – 999
FA > FZ 001 – 999
GA > GZ 001 – 999
HA > HZ 001 – 999
K 0001 – 9999
KA > KZ 001 – 999
L 0001 – 9999
LA > LZ 001 – 999
M 0001 – 5000 / 00001 – 00500
Keles: DAA > DZZ 01 – 99
İnegöl: F 0001 – 9999
Mudanya: JA > JZ 001 -999
Gemlik: K 78001 - 78100
İznik: M 6501 - 7000