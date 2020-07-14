Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 16 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 16 plaka nerenin kodu? 16 neresi hangi şehir plakası?

16 PLAKA NERENİN KODU?

16 plaka kodu Bursa iline aittir. Bursa'daki araç sahiplerinde 16 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bursa iline kayıtlı olduğu bilinir.

16 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin dördüncü büyük şehri Bursa ilinin plaka kodu 16'dır.

BURSA İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 16 plaka kodu ise Bursa iline aittir. Bursa ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE BURSA İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Nilüfer: AB > AZ 001 – 99

BA >BZ 001 – 999

BAA >BZZ 01 – 99

CAA > CZZ 01 – 99

D 0001 – 9999

DA > DZ 001 – 999

E 0001 – 9999

EA > EZ 001 – 999

FA > FZ 001 – 999

GA > GZ 001 – 999

HA > HZ 001 – 999

K 0001 – 9999

KA > KZ 001 – 999

L 0001 – 9999

LA > LZ 001 – 999

M 0001 – 5000 / 00001 – 00500

Keles: DAA > DZZ 01 – 99

İnegöl: F 0001 – 9999

Mudanya: JA > JZ 001 -999

Gemlik: K 78001 - 78100

İznik: M 6501 - 7000