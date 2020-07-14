Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 17 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 17 plaka nerenin kodu? 17 neresi hangi şehir plakası?
17 plaka kodu Çanakkale iline aittir. Çanakkale'deki araç sahiplerinde 17 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Çanakkale iline kayıtlı olduğu bilinir.
Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi içinde yer alan Çanakkale ilinin plaka kodu 17'dir.
Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 17 plaka kodu ise Çanakkale iline aittir. Çanakkale ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.
Çanakkale Merkez Plaka Harf Grupları:
17 AC 001 – 17 AZ 999
17 DA 001 – 17 DZ 999
17 EA 001 – 17 EZ 999
17 K 0001 – 17 K 2500
17 M 0001 – 17 M 2999
17 T 0001 – 17 T 2999
Çan İlçesi Plaka Harf Grupları:
17 HA 001 – 17 HZ 999
17 K 4501 – 17 K 5600
17 M 5000 – 17 M 5999
17 T 5000 – 17 T 5999
Yenice İlçesi Plaka Harf Grupları:
17 K 3500 – 17 K 4000
17 M 3500 – 17 M 3999
17 T 3500 – 17 T 3999
17 YA 001 – 17 YZ 999
Bayramiç İlçesi Plaka Harf Grupları:
17 K 4001 – 17 K 4500
17 M 3000 – 17 M 3499
17 T 3000 – 17 T 3499
17 TA 001 – 17 TZ 999
Biga İlçesi Plaka Harf Grupları:
17 TA 001 – 17 TZ 999
17 LA 001 – 17 LZ 999
17 M 4500 – 17 M 499
17 T 4500 – 17 T 4999
Gelibolu İlçesi Plaka Harf Grupları:
17 K 6601 – 17 K 7000
17 M 4000 – 17 M 4499
17 RA 001 – 17 RZ 999
17 RA 001 – 17 RZ 999
Ezine İlçesi Plaka Harf Grupları:
17 K 7001 – 17 K 7500
17 M 6000 – 17 M 6499
17 SA 001 – 17 SZ 999
17 T 6000 – 17 T 6499
Ayvacık İlçesi Plaka Harf Grupları:
17 K 8001 – 17 K 8500
17 M 7000 – 17 M 7999
17 PA 001 – 17 PZ 999
17 T 7000 – 17 T 7999
Lapseki İlçesi Plaka Harf Grupları:
17 K 8501 – 17 K 9000
17 M 8000 – 17 M 8999
17 NA 001 – 17 NZ 999
17 T 8000 – 17 T 8999