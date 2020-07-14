Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 19 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 19 plaka nerenin kodu? 19 neresi hangi şehir plakası?

19 PLAKA NERENİN KODU?

19 plaka kodu Çorum iline aittir. Çorum'daki araç sahiplerinde 19 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Çorum iline kayıtlı olduğu bilinir.

19 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin orta Karadeniz bölümünde yer alan Çorum ilinin plaka kodu 19'dur.

ÇORUM İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 19 plaka kodu ise Çorum iline aittir. Çorum merkez, Osmancık ilçesi, Sungurlu ilçesi, İskilip ilçesi, Alaca ilçesi, Bayat ilçesi, Mecitözü ilçesi, Kargı ilçesi, Ortaköy ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE ÇORUM İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Çorum Merkez Plaka Harf Grupları:

19 AC 001 – 19 AZ 999

19 DA 001 – 19 DZ 999

19 EA 001 – 19 EA 999

19 EF 001 – 19 EF 999

19 EN 001 – 19 EP 999

19 ES 001 – 19 ET 999

19 EV 001 – 19 EZ 999

19 KA 001 – 19 KZ 999

19 S 0001 – 19 S 3000

19 M 0001 – 19 M 3000

19 T 0001 – 19 T 0999

19 TA 001 – 19 TF 999

Osmancık İlçesi Plaka Harf Grupları:

19 EC 001 – 19 EC 999

19 EH 001 – 19 EH 999

19 EL 001 – 19 EL 999

19 EU 001 – 19 EU 999

19 HA 001 – 19 HF 999

19 HH 001 – 19 HH 999

19 M 5001 – 19 M 5500

19 S 5001 – 19 S 6000

19 T 1501 – 19 T 2000

Sungurlu İlçesi Plaka Harf Grupları:

19 ED 001 – 19 EE 999

19 EK 001 – 19 EK 999

19 ER 001 – 19 ER 999

19 M 5501 – 19 M 6000

19 S 6001 – 19 S 7000

19 SA 001 – 19 SK 999

19 T 1000 – 19 T 1500

İskilip İlçesi Plaka Harf Grupları:

19 FA 001 – 19 FA 999

19 FC 001 – 19 FZ 999

19 M 4001 – 19 M 4500

19 T 2001 – 19 T 2500

19 S 4001 – 19 S 4500

Alaca İlçesi Plaka Harf Grupları:

19 LA 001 – 19 LZ 999

19 LC 001 – 19 LZ 999

19 M 3001 – 19 M 3500

19 S 3001 – 19 S 4000

19 T 2501 – 19 T 3000

Bayat İlçesi Plaka Harf Grupları:

19 M 3501 – 19 M 4000

19 PA 001 – 19 PC 999

19 S 7001 – 19 S 7500

19 T 3001 – 19 T 3050

Mecitözü İlçesi Plaka Harf Grupları:

19 M 4501 – 19 M 5000

19 NA 001 – 19 ND 999

19 NC 001 – 19 ND 999

19 S 4501 – 19 S 5000

19 T 4000 – 19 T 4500

Kargı İlçesi Plaka Harf Grupları:

19 M 6001 – 19 M 6500

19 RA 001 – 19 RA 999

19 RC 001 – 19 RE 999

19 S 7501 – 19 S 8000

Ortaköy İlçesi Plaka Harf Grupları:

19 M 6501 – 19 M 7001

19 S 8001 – 19 S 8500

19 ZA 001 – 19 ZA 999