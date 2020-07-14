2020 Evkur çalışma saatleri: Evkur saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri!

Türkiye'nin birçok ilinde birden çok mağazası bulunan Evkur mağazaları çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Elektronikten, beyaz eşyaya, ısıtma-soğutma, spor aletleri, çelik, zücaciye gibi birçok ürünü bünyesinde barındırdığı için Evkur çalışma saatleri 2020, alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni eve çıkacaklar veya evini yenilemek isteyenler mağazanın açılış kapanış, öğle arası saatleri, hafta sonu ve resmi tatillerde çalışma saatleri gibi bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki Evkur kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası, açılış ve kapanış saatleri ile Evkur çalışma saatleri 2020!

EVKUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Evdeki eksikler için tercih edilen mağazalar arasında yer alan Evkur çalışma saatleri il il değişkenlik gösteriyor. Evkur şubeleri hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi sabah 09:00'da açılıyor ve 20:30 kapanış yapıyor. Pazar saat 10.30'da açılıyor, 20.30'da kapanıyor. Bazı illerdeki şubelerde kapanış saatleri farklılık gösteriyor.

EVKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Teknolojiden ev aletlerine, kozmetikten beyaz eşyaya varıncaya kadar pek çok farklı ürün yelpazesi ile tüketicilere hizmet sunan 2020 Evkur çalışma saatleri şu şekilde;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi sabah 09:00'da açılıyor ve 20:30 kapanış yapıyor. Pazar saat 10.30'da açılıyor, 20.30'da kapanıyor.

EVKUR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU AÇIK MI?

Evkur ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Evkur hafta sonu da hizmet vermesinin yanı sıra özellikle Pazar gününde çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Evkur genel olarak Pazartesi- Cumartesi : 09:00 - 20:30 saatleri arasında hizmet verirken Pazar günü 10:30 - 20:30 saatleri arasında çalışıyor.

EVKUR RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Tüm resmi tatillerde Evkur mağazaları hizmet sağlamaya devam ediyor.

EVKUR MERKEZ BİNASI NEREDE?

Evkur merkez binası Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Evkur merkez şubesine 0212 473 4646 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

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