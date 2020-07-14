52 Plaka Nerenin Kodu? 52 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Dünya genelinde motorlu araçların trafik tescil işlemlerinin ardından aracın ön ve arka kısımlarında görünecek şekilde takmakla mükellef oldukları plakalar, araçların kimlik numaraları denilebilir. Emniyet güçleri araçların ön ve arka kısımlarında yer alan bu levhalar sayesinde her türlü sorguyu rahatlıkla yaparak bilgiye hızlı ve kesin şekilde ulaşabilmektedir. Diğer yandan ülkemizde kullanılan plakalarda ilk hanede aracın hangi ilin trafiğine ait olduğunu gösterir sayılar bulunmaktadır. Bu kapsamda yolda yahut herhangi bir yerde 52 plakalı araç gören vatandaşlarımız 52 Plaka Nerenin Kodu? merak ederek hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

52 PLAKA NERENİN KODU?

Ülkemizde yer alan 81 ilin trafiğine bağlı olan motorlu araçlar bulundukları ili temsil eden plakaları araçlarının görünebilecek bir kısmına takmak zorundadır. Bu plakaları herhangi bir nedenle araçlarında taşımayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince tespit edilerek gerekli cezai işlemi uygularlar. Peki, 52 Neresi Hangi Şehir Plakası? Ayrıntılar şöyle;

52 NERESİ HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 52 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Ordu ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

ORDU İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Ordu ili trafiğine bağlı olan ve plakasını taşıyan motorlu araçların ön ve arka kısımlarında yer alan metal levhalarda 52 kodunun yanında yer alan harf kodları, alt sınır, üst sınır, hangi vergi dairesine bağlı olduğu ve vergi dairesi kodları aşağıdaki gibidir.

Sıralama, İL - TRAFİK KOD NO - ALT SINIR - ÜST SINIR - VERGİ DAİRESİ VE VERGİ DAİRESİ KODU şeklindedir...

ORDU 52 AC 001 AZ 999 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 BA 001 BM 999 GÜRGENTEPE M.MD. 52112

ORDU 52 BN 001 BZ 999 KUMRU M.MD. 52106

ORDU 52 D 0001 D 1899 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 D 1900 D 1999 ÇAMAŞ M.MD 52113

ORDU 52 D 2000 D 2499 ULUBEY M.MD 52109

ORDU 52 D 2500 D 2999 KORGAN M.MD 52105

ORDU 52 D 3000 D 3499 AKKUŞ M.MD 52101

ORDU 52 D 3500 D 3999 PERŞEMBE M.MD 52108

ORDU 52 D 4000 D 4899 AYBASTI M.MD 52102

ORDU 52 D 4900 D 4999 KABATAŞ M.MD 52118

ORDU 52 D 5000 D 6249 ÜNYE V.D. 52262

ORDU 52 D 6250 D 6499 MESUDİYE M.MD. 52107

ORDU 52 D 6500 D 6999 GÜRGENTEPE M.MD. 52112

ORDU 52 D 7000 D 8499 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 D 8500 D 8999 KUMRU M.MD. 52106

ORDU 52 D 9000 D 9499 GÖLKÖY M.MD 52104

ORDU 52 D 9500 D 9999 ÇATALPINAR 52114

ORDU 52 DA 001 DC 999 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 DD 001 DE 999 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 DF 001 DH 999 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 DK 001 DL 999 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 DN 001 DR 999 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 DS 001 DT 999 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 DU 001 DV 999 ÜNYE V.D. 52262

ORDU 52 DY 001 DZ 999 AKKUŞ M.MD 52101

ORDU 52 EA 001 EF 999 GÖLKÖY M.MD 52104

ORDU 52 EH 001 ER 999 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 ET 001 EZ 999 ÜNYE V.D. 52262

ORDU 52 FA 001 FZ 999 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 HA 001 HE 999 AYBASTI M.MD 52102

ORDU 52 HH 001 HP 999 KORGAN M.MD 52105

ORDU 52 HS 001 HZ 999 ULUBEY M.MD 52109

ORDU 52 K 0001 K 3000 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 K 3001 K 3999 PERŞEMBE M.MD 52108

ORDU 52 K 4000 K 5249 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 K 5250 K 6199 ÜNYE V.D. 52262

ORDU 52 K 6200 K 6449 MESUDİYE M.MD. 52107

ORDU 52 K 6450 K 6999 GÖLKÖY M.MD 52104

ORDU 52 K 7000 K 7499 AYBASTI M.MD 52102

ORDU 52 K 7500 K 7999 AKKUŞ M.MD 52101

ORDU 52 K 8000 K 8399 KORGAN M.MD 52105

ORDU 52 M 8400 M 8499 KABATAŞ M.MD 52118

ORDU 52 K 8500 K 8999 ULUBEY M.MD 52109

ORDU 52 K 9000 K 9499 KUMRU M.MD. 52106

ORDU 52 K 9500 K 9999 GÜRGENTEPE M.MD. 52112

ORDU 52 KA 001 KB 999 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 LA 001 LC 999 ÜNYE V.D. 52262

ORDU 52 M 0001 M 1899 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 M 1900 M 1999 ÇAMAŞ M.MD 52113

ORDU 52 M 2000 M 2499 ULUBEY M.MD 52109

ORDU 52 M 2500 M 2999 KORGAN M.MD 52105

ORDU 52 M 3000 M 3499 AKKUŞ M.MD 52101

ORDU 52 M 3500 M 3999 PERŞEMBE M.MD 52108

ORDU 52 M 4000 M 4999 AYBASTI M.MD 52102

ORDU 52 M 5000 M 5999 ÜNYE V.D. 52262

ORDU 52 M 6000 M 6249 ÇATALPINAR M.MD 52114

ORDU 52 M 6250 M 6499 MESUDİYE M.MD. 52107

ORDU 52 M 6500 M 6999 GÜRGENTEPE M.MD. 52112

ORDU 52 M 7000 M 8499 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 M 8500 M 8999 KUMRU M.MD. 52112

ORDU 52 M 9000 M 9999 GÖLKÖY M.MD 52104

ORDU 52 MG 001 MG 999 KABATAŞ M.MD 52118

ORDU 52 MH 001 MH 999 ULUBEY M.MD 52109

ORDU 52 MH 001 MH 999 ÇATALPINAR M.MD 52114

ORDU 52 MJ 001 MJ 999 KUMRU M.MD. 52106

ORDU 52 MK 001 MK 999 GÜRGENTEPE M.MD. 52112

ORDU 52 ML 001 ML 999 MESUDİYE M.MD. 52107

ORDU 52 NA 001 NZ 999 MESUDİYE M.MD. 52107

ORDU 52 PA 001 PZ 999 PERŞEMBE M.MD 52108

ORDU 52 RA 001 RZ 999 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 RG 001 RN 999 ÇATALPINAR M.MD 52114

ORDU 52 S 1900 S 1999 ÇAMAŞ M.MD 52113

ORDU 52 S 2500 S 2999 ÇATALPINAR M.MD 52114

ORDU 52 S 3900 S 3999 KABATAŞ M.MD 52118

ORDU 52 SA 001 SZ 999 ÇAMAŞ M.MD 52113

ORDU 52 SL 001 SZ 999 KABATAŞ M.MD 52118

ORDU 52 SAS 001 SAS 999 KABATAŞ M.MD 52118

ORDU 52 SBP 001 SZP 999 ÇATALPINAR M.MD 52114

ORDU 52 T 0001 T 1899 KÖPRÜBAŞI V.D. 52260

ORDU 52 T 1900 T 1999 ÇAMAŞ M.MD 52113

ORDU 52 T 2000 T 2499 ULUBEY M.MD 52109

ORDU 52 T 2500 T 2999 KORGAN M.MD 52105

ORDU 52 T 3000 T 3499 AKKUŞ M.MD 52101

ORDU 52 T 3500 T 3999 PERŞEMBE M.MD 52108

ORDU 52 T 4000 T 4999 AYBASTI M.MD 52102

ORDU 52 T 5000 T 5499 ÜNYE V.D. 52262

ORDU 52 T 5500 T 5999 ÇATALPINAR M.MD 52114

ORDU 52 T 6000 T 6499 MESUDİYE M.MD. 52107

ORDU 52 T 6500 T 6999 GÜRGENTEPE M.MD. 52112

ORDU 52 T 7000 T 8499 FATSA V.D. 52261

ORDU 52 T 7900 T 7999 KABATAŞ M.MD 52118

ORDU 52 T 8500 T 8999 KUMRU M.MD. 52106

ORDU 52 T 9000 T 9999 GÖLKÖY M.MD 52104