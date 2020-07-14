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seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, nereden alınır?

Ülkemizde yaşanmakta olan salgına tedbiren seyahat kısıtlaması halen devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların yurt içi ve yurt dışına çıkma durumlarında ise e devlet sistemi üzerinden alması zorunlu kılınıyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:07 Son Güncelleme: 14.7.2020 09:09 ABONE OL
65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere belirli saat diliminde geçerli olmak üzere kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki kişilere haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilirken vatandaşların seyahat kısıtı nedeniyle e devlet aracılığı ile izin belgesi alması gerekiyor. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 65 yaş üstü alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının bu kararın dışında olduğu bildirildi…

65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır?

65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SEYAHAT BELGESİ!

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. '' başvuruları ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı "ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır?
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65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri nasıl, seyahat izin belgesi nereden alınır?
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