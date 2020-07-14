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Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!

27 yaşındaki avukat, adliye sarayında uğradığı saldırıdan 5 ay sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi. Avukat Aybars Adıgüzel, 14 Şubat 2020 tarihinde savunma yapmak için gittiği Bakırköy 'nda yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmiş ve darp anı da güvenlik kameralarına yansımıştı. Genç avukatın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:04 ABONE OL
Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!

Bakırköy 'nda sanık yakınları tarafından 5 ay önce darp edilerek gündeme gelen Avukat Aybars Adıgüzel (27) dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!

Avukat Aybars Adıgüzel 14 Şubat 2020 tarihinde savunma yapmak için gittiği Bakırköy 'nda yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmiş ve darp anı da güvenlik kameralarına yansımıştı.

Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!

İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilcisi Avukat Aybars Adıgüzel'in dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Adıgüzel'in cenazesi Bursa'da sevenleri tarafından defnedilecek.

ÖRNEK BİR KİŞİYDİ

Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ise "Bu büyük bir acı. Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı.

Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!

Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan örnek bir kişiydi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!
Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!
Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!
Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!
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Adliyede 15 kişinin saldırısına uğrayan genç avukat öldü!
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