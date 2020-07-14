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Alanya'da korkutan ! Kandilli ve Antalya'daki depremi son dakika duyurdu!

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Alanya’da saat 11.33'te 4.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 20.92 kilometre derinliğinde meydana gelen çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:56 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:56 ABONE OL
Antalya Alanya'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD Antalya'daki depremi son dakika duyurdu!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Antalya Alanya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre ilimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre depremin saati 11:33, derinliği ise 20.92 km olarak ifade edildi. Deprem Antalya'nın diğer ilçelerinde de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Antalya Alanya'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD Antalya'daki depremi son dakika duyurdu!
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