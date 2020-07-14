Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da polisleri yaraladı daha sonra bacağından vuruldu ve yakalandı! O zanlı tutuklandı

'da polisleri yaraladı daha sonra bacağından vuruldu ve yakalandı! O zanlı tutuklandı

'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra bacağından vurularak yakalanan şüpheli, tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 14:26 Son Güncelleme: 14.7.2020 14:27 ABONE OL
Antalya'da polisleri yaraladı daha sonra bacağından vuruldu ve yakalandı! O zanlı tutuklandı

Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren şüpheli Mehmet Fatih Ö, ambulansla adliyeye getirildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, tedavisinin sürdüğü hastaneye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaşmıştı. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 8 Temmuz'da pansiyondan çıkarken durdurmaya çalıştığı şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polis memuru bacağından ve omzundan yaralanmıştı.

Kaçmaya çalışan zanlı, silahla bacağından vurularak yakalanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da polisleri yaraladı daha sonra bacağından vuruldu ve yakalandı! O zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA