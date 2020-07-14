Ara Güler’in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin liraya satıldı

İstanbul Müzayede tarafından internet üzerinden canlı gerçekleştirilen online müzayedede, duayen foto muhabiri Ara Güler'in ünlü isimlerin portrelerinin yanı sıra İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çektiği 46 fotoğrafı açık artırma ile satışa sunuldu. Ara Güler'in kabartma ve ıslak imzasını taşıyan ve baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı fotoğraflardan 38 eser alıcısıyla buluştu. En yüksek fiyata satılan eser, Ara Güler'in 1950'de çektiği ilk röportaj fotoğrafı olan "Sabahın İlk Işıklarında Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor" fotoğrafı oldu. Fotoğraf 20 bin 532 liraya alıcı buldu. Güler'in 1956 tarihli "Sirkeci'de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve Tramvay" ve 1956 yılına ait "Akşamüstü Kandilli'den Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru" çalışmaları da 11 bin 500 liraya satıldı.