Ardahan’da nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Ardahan Merkeze bağlı Akyaka köyünde Vedat Özgür tarafından görüntülendi. Alaca sansarı görünce cep telefonu kamarasıyla kaydettiğini anlatan Özgür, "Alaca sansarı tarlada bulunan yuvasından çıkarken gördüm. Hemen cep telefonum ile alaca sansarı görüntüledim. Yuvasından dışarı çıkmaya çalışan alaca sansar etrafı gözetledikten sonra yuvasına çekildi. Daha sonra yine dışarı çıkan alaca sansar tekrardan etrafı gözetliyor. Alaca sansar daha sonra yuvasına döndü'' Dedi.