Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de taksici terörü! Müşteriyi yumruklayıp yere serdi...

Ataşehir'de taksici terörü! Müşteriyi yumruklayıp yere serdi...

Geçtiğimiz günlerde Şişhane'de bir taksici, trafikte tartıştığı kişiye cinsel organını göstermiş ve bu olay büyük tepki toplamıştı. Şoke eden bir olay da Ataşehir'de yaşandı. Taksici, ücret ödeme konusunda tartıştığı müşterisini yol ortasında yumruklayarak yere serdi. Parasını alan taksici daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:48 Son Güncelleme: 14.7.2020 09:49 ABONE OL
Ataşehir'de taksici terörü! Müşteriyi yumruklayıp yere serdi...

Ataşehir'de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere serdi. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Ataşehir’de taksici tartıştığı alkollü müşterisini 2 yumrukla yere serdi | Video


MÜŞTERİSİNİ 2 YUMRUKLA YERE SERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, müşterisini yere serdi. Saldırgan taksici ardından taksiye binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol kapatıp terör estiren taksiciden iğrenç tepki! Cinsel organını gösterip...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir'de taksici terörü! Müşteriyi yumruklayıp yere serdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA