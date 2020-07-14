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aracıyla dereye uçan kadın öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde Ayşe Üresin (76), fren yerine gaz kolunu çevirdiği motoruyla dereye uçması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:16 ABONE OL
ATV aracıyla dereye uçan kadın öldü

Olay, dün akşam, Bucak ilçesi Kestel köyünün Akçay mevkisinde meydana geldi. Ayşe Üresin, kızı Havana Varol'un kullandığı ATV motor ile bahçeye gitti. Bahçedeki işlerin tamamlanmasının ardından anne ile kızı dönüşe geçti.

Akçay mevkisine gelindiği sırada Havana Varol, ATV'yi durdurup indi. Bu sırada motorun hareketlendiğini gören, arka koltuktaki Ayşe Üresin, fren yerine gaz kolunu çevirdi. Bunun üzerine ATV motoru dereye uçtu. Büyük panik yaşayan Havana Varol'un ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi geldi. Ağır yaralı olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe Üresin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

　

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ATV aracıyla dereye uçan kadın öldü
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