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'da gece vakti çok sayıda işyerinde

'da gece vakti birbirine yakın çok sayıda işyerinde çıktı. Birçok adreste meydana gelen yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 06:55 Son Güncelleme: 15.7.2020 06:56 ABONE OL
Bağcılar'da gece vakti çok sayıda işyerinde yangın
Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında birbirine yakın yaklaşık 10 ayrı işyerinde yangın meydana geldi. Olayın polise bildirilmesi ile birlikte sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu birçok noktadaki yangın kontrol altına alındı. Gece yarısı korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, işyeri sahipleri ise neye uğradığına şaşırdı.

Yangının çıktığı işyeri sahiplerinden biri olan Mustafa Yaşar,

''Yangınla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Birkaç yer de daha çıkmış, bizim işyerimize 500 metre uzaklıkta. Diğer dükkanlarda bizimki gibi aynı şekilde züccaciye dükkanı. Diğer dükkan sahipleri de akrabam oluyor zaten'' diye konuştu.

Polisin olayla ilgili ilk incelemesine göre kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Bağcılar'da gece vakti çok sayıda işyerinde yangın
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