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Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Pendik'te dengesini kaybederek balkondan 69 yaşındaki hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 16:04 ABONE OL
Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sıralında Pendik'te Kaynarca Mahallesi'nde Övgü Sokak'ta meydana geldi. İddaya göre, Mehmet Pir (69) isimli vatandaş, binanın 6. katında bulunan evinin balkonuna çıktı. Bir süre balkonda duran Mehmet Pir bir anda dengesini kaybederek balkondan düştü. Mehmet Pir'in düştüğünü fark eden yakınları ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken yaşlı adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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