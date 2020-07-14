Belediyeye ait kiralık bisikletleri çalamayınca bisikletlere zarar verdiler!

BİSİKLETİ ÇALAMAYINCA ZARAR VERDİ



Görüntülerin devamında bisikletlerin yanına gelen kimliği belirsiz şahıslar, bisikletleri kiralamak için kullanılan akıllı ekranları eliyle kırarak bisikleti zorla almaya çalışıyor. Bisikleti almayı başaramayan şahıs, bisikleti yere vurarak bisiklet ve üniteye ciddi şekilde zarar veriyor. Bir diğer şahıs ise Alikahya'da bisikleti kiralayarak gezen gençler, yol ortasına bisikleti atarak uzaklaşıyor. Hareket eden bisiklet ise cadde üzerinde park halindeki araca çarparak durabiliyor. Çarpma sonrası bisiklette ve araçta ciddi zarar oluşuyor.