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'nda televizyon hırsızlığı

'ndaki bir iş yerine giren 2 hırsız bir dakika içerisinde 3 televizyon ve dizüstü bilgisayarı çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 14:41 Son Güncelleme: 14.7.2020 14:48 ABONE OL
Beyoğlu'nda televizyon hırsızlığı

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir işyerine 29 Haziran günü sabah saatlerinde 2 hırsız girdi.

Şüpheliler işyerinde bulunan 3 televizyon ve dizüstü bilgisayarı çaldı. İşyeri sahibinin polise ihbarda bulunması üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüphelilerden Mahsun K.(24) aynı gün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Güven Timleri Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanındaki şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 2 şüphelinin işyerindeki televizyonları tek tek taşıdıkları görülüyor.

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Beyoğlu'nda televizyon hırsızlığı
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