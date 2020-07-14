Boşanma aşamasındaki eşinin eşyalarını balkonda yaktı

Kumluca ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında yaşayan S.A. ve T.A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Çift, boşanma davası açmaya hazırlanırken, S.A., kocası T.A.'nın evin tapusunu kardeşinin üzerine devrettiğini, otomobilini de sattığını öğrendi.



KOCASININ EŞYALARINI BALKONDA YAKTI

Sinir krizi geçiren S.A., dün akşam kocasının özel eşyalarını balkona çıkartıp, yaktı. Komşular, 112 Acil'i arayarak, 'intihara teşebbüs' ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipleri gören S.A., kocasının özel eşyalarını yaktığını, isterse kendisinin söndürebileceğini belirterek, itfaiyenin müdahale etmesi halinde, balkondan atlayarak, intihar edeceğini söyledi.

Bir süre sonra eve gelen koca T.A., kapıyı açarak itfaiye görevlilerini içeri aldı. Balkondaki yangın kısa sürede söndürüldü. Uzun çabalar sonunda hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen S.A.'nın ifadesi alındı.

Çiftin ilk eşlerinden 2'şer çocukları olduğu öğrenildi.