Haberler Yaşam Haberleri Bu kadarına da pes! Koronavirüs testi pozitif çıktı, tatile giderken yakalandı

Bu kadarına da pes! Koronavirüs testi pozitif çıktı, tatile giderken yakalandı Kırklareli'de koronavirüs teşhisi konulan vatandaşın vurdumduymaz tavrı duyanları şaşkına çevirdi. Test sonucu pozitif çıkan şahıs, yapılan uyarılara rağmen tatile gitmek üzere otobüse bindi. Şahıs, jandarmalar tarafından yakalanarak devlet hastanesine sevk edildi.

AA Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:22 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:33 ABONE OL