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Bu kadarına da pes! Koronavirüs testi pozitif çıktı, tatile giderken yakalandı

Kırklareli'de koronavirüs teşhisi konulan vatandaşın vurdumduymaz tavrı duyanları şaşkına çevirdi. Test sonucu pozitif çıkan şahıs, yapılan uyarılara rağmen tatile gitmek üzere otobüse bindi. Şahıs, jandarmalar tarafından yakalanarak devlet hastanesine sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:22 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:33 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Koronavirüs testi pozitif çıktı, tatile giderken yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve karantinada olması gereken kişi, yolcu otobüsü ile tatile giderken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde, trafik ve asayiş kontrolleri kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Kontrollerde E.D'nin "Kovid-19 tanısı sebebi ile izolasyonda olması gereken kişi" kaydının bulunduğu tespit edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, E.D'yi, karantinaya alınmak üzere Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü.

E.D'nin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.

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Bu kadarına da pes! Koronavirüs testi pozitif çıktı, tatile giderken yakalandı
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