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'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu

'un Gölhisar ilçesinde su kanalında bir kişinin cesedi bulundu. Tamircilik yaptığı öğrenilen iki çocuk babası Türkmen'in, epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:18 Son Güncelleme: 14.7.2020 10:19 ABONE OL
Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu

Kendisine ait mısır tarlasına sulama yapmaya giden Mustafa Türkmen'den (35) uzun süre haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde tarlada arama çalışması yaptı.

Türkmen, tarladan geçen su kanalının içinde hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

EPİLEPSİ HASTASIYMIŞ

Türkmen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tamircilik yaptığı öğrenilen iki çocuk babası Türkmen'in, epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

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Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu
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