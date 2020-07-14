Çayı da Türkiye’yi de çok seviyoruz

Doğu Karadeniz'de çay hasadı döneminde her yıl Gürcistan'dan gelen 40 bin işçi, koronavirüs salgını yüzünden çay toplamaya gelemeyince onların yerini bu yıl daha önce Türkiye'ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülkelerin vatandaşları aldı. Bölgede aileler daha çok kendi imkanları ile bahçelerinde çay hasadını yaparken, çay bahçelerinde Afganların yanı sıra Senegalli işçileri de görmek mümkün. Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan Senegal uyruklu Cebrail Gawi, Muhammet Alavi ve Musa Sisse de çay toplayan işçilerden. Yaklaşık 2 buçuk yıldır çay toplama işiyle uğraşan üç Senegalli, Rize'de günlük 250 lira yevmiye ile çay hasadı yapıyor ve çalışkanlıkları ile göz dolduruyor.





Muhammet Alavi



'ÇAYI İLK KEZ BURADA GÖRDÜK'

Cebrail Gawi (28), 2 buçuk yıldır Türkiye'de yaşadığını anlatarak, "Buraya gelmeden önce İstanbul'da kaynak işinde çalışıyordum. İnternette Karadeniz'de çay toplayan insanları gördüm. Ben de yapabilirim düşüncesiyle Rize'ye geldim. Kısa sürede çay toplamayı öğrendim ve diğer 2 arkadaşımı arayıp onları da çağırdım. Bu yıl çay hasadının ilk sürgününü topladık. Şimdi ikinci sürgüne başladık. Çay sezonu bitince tekrar İstanbul'a gideceğim. Çay hasadı başladığında tekrar Rize'ye geleceğim. Türkiye çok güzel ve verimli bir ülke. Afrika'da çay yok. Çayı ilk kez Rize'de gördüm. Çay toplamayı ve çay demlemeyi Rize'de öğrendim. Üç arkadaş günde yaklaşık 600 kilo çay topluyoruz" dedi. Gawi, "Türkiye'nin çok büyük bir lideri, başkanı var. Afrika'ya yardım yapan, Afrika halkının nefes almasında desteği olan Türkiye'yi ve Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum" diye konuştu. Muhammet Alavi (24) ise, çay kesmeyi internetteki videolardan ve Rize'ye gelince arkadaşlarından öğrendiğini belirterek, "Senegal'de 10 yıl balıkçılık yaptım. Rize'de bir yıldır çay topluyorum. Çay toplamak, kesmek zevkli ve pratik bir iş. Burada bir ev kiraladık, 3 arkadaş orada kalıyoruz. Rize'yi ve Rize halkını çok seviyorum" dedi.





Musa Sisse



'BİZİ GÖREN ŞAŞIRIYOR'

Musa Sisse (27) ise, "Çay kesmek, toplamak çok kolay. Ağır bir iş değil. Çayını topladığımız Halim abi çok iyi bir insan. Biz onu çok seviyoruz. Bize iş veriyor, yemek veriyor. Çay toplarken bizi bahçede gören Rizeliler çok şaşırıyor" dedi. Çay üreticisi Halim Dal ise, "Senegalli kardeşlerim işlerini muazzam yapıyorlar. Öncelikle dürüst ve çalışkanlar. 2 buçuk yıldır çayı beraber topluyoruz. Onlar bizim kardeşimiz" ifadelerini kullandı.

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