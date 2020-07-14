Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası ne kadar, kimlere verilir?

Devlet tarafından evlenecek olan kişilere çeyiz parası ödemesi yani evlilik parası ödemesi yapılmaktadır. Bu konu hakkında evlilik parasından kimlerin faydalanacağı, şartları gibi konular oldukça araştırılan konular arasındadır. Çeyiz parası olarak bilinen evlilik ödeneği ödemeleri, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına, bir defaya mahsus olarak verilen toplu ödeneğe denilmektedir. Bu ödenek; SSK'lı olarak aktif çalışma hayatında bulunan kişinin vefat etmesi sonucunda, kız ve erkek çocukları için ölüm aylığı hazırlanır. Daha sonra bu ölüm aylığı kapsamında yetim maaşı kullanma hakkı bulunan kız çocuklarına, çeyiz parası yani evlilik parası ödemesi yapılır. Bu ödemede geri ödeme durumu olmaz ve toplu bir şekilde ödeme yapılır. Çeyiz parası şartları merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Çeyiz parası sorgulama işte detaylar.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

Çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için başvurusunu bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapması gerekmektedir. Bunun sonucunda başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi istenmektedir. Çeyiz parası ödeneği için kişinin evlenmiş olması seçeneği bulunması gerekiyor. Daha sonra onaylandıktan sonra çeyiz parası alaya hak kazanılır. Devlet tarafından yetim kız çocuklarına ödenen çeyiz parası ödeneği limiti 2 yıllık yetim maaşı toplamı olduğundan, diğer kardeşlerin maaşının artması için en az 2 yıl beklemesi gerekmektedir. Evlenecek olan kız çocuklarından en son evlenen, en yüksek tutarda çeyiz parasını almaya hak kazanır.

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ÇEYİZ PARASI NE KADAR?

Devlet tarafından sigortalı olarak çalışan kişinin vefat etmesi sonucu çocuklarına yetim aylığı bağlanır. Yetim aylığı 2020 yılı 660 TL olarak bilinmektedir. Yetim olan kız çocuğuna devlet tarafından evlenmesi sonucu çeyiz parası verilmektedir. Bu para 2 yıllık yetim parasının birikmesi olarak hesaplanmaktadır.

ÇEYİZ PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından evlilik ödeneği yani çeyiz parası alabilmek için gerekenlerden en önemli şart evlenecek olan kadının anne ya da babasından dolayı her ay ölüm aylığı alıyor olması gerekmektedir. Evlenecek olan kadının nikahın kıyıldığı tarihte ölüm aylığı alınıyorsa çeyiz parası almaya hak kazanmış olur. Çeyiz parası bir defaya mahsus verilmektedir. Çeyiz parası almak için herhangi bir yaş sınırı da bulunmamaktadır.

ÇEYİZ PARASI SORGULAMA

Çeyiz parası almak hak kazanan kadınlar için ilk önce en yakın ptt şubesinden e-devlet şifresi alması gerekmektedir. Daha sonra şu adımları takip edilmelidir. Bunlar;

•Almış olduğunuz e-devlet şifresi ile "Kimliğimi Şimdi Doğrula" ya da "Giriş Yap" seçeneklerinden bir tanesi kullanılarak, giriş sayfasına gidiniz.

•Ardından T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanılarak, e-devlet sistemine giriş yapılır.

•Ardından sorgulama sayfası açıldıktan sonra, şahıs ödemeleri bölümünden "Evlenme Ödeneği" seçimine tıklayınız.

•Daha sonra Evlenme ödeneği başvuru ekranı üzerinden, çeyiz parası ödemesi hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz.

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ÇEYİZ PARASI ŞARTLARI

Devlet tarafından evlenecek olan kız çocuğuna verilen geri ödemesiz evlenme ödeneği için şartlar şunlardır;

• Bu şartlardan ilki ve en önemli olanı kişilerin anne ya da babalarının vefatının ardından, SSK yetim aylığı alması şartı bulunması lazımdır.

•Ardından çeyiz parası başvurusu yapmak için istenen tüm gerekli olan evrakları tamamlamaları lazım.

•Çeyiz parası başvurusu için, resmi nikahın kıyılmasının ardından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer ki resmi nikahı olmayan evlenecek olan kadınlara, çeyiz parası ödemesi yapılmaz.

•Eğer ki kızların SGK kapsamında çalışmaya başlaması durumunda, yetim aylığı alma hakkı sona ermektedir. Bunun sonucunda çeyiz parası başvurusu yapamazlar.

•Çeyiz parası, sadece bir defa verilmektedir.

•Yetim aylığı alan erkek çocukları için çeyiz parası ödemesi yapılmaz.

•SSK sigortasının dışında 4B ve 4C sigorta kolları üzerinden yetim aylığı alan kişilere de çeyiz parası ödemesi yapılabilir.

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