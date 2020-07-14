Döviz büroları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Döviz büroları hafta içi - hafta sonu güncel çalışma saatleri!

Döviz büroları açılış ve kapanış saatleri bu kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Dolar, Euro ve her türlü para biriminin değişim işleminin gerçekleştiği bürolar gün içerisinde özellikle yatırımcılar tarafından işlemler nedeniyle başvurulan yerler arasında bulunuyor. Peki, Döviz büroları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 hafta içi – hafta sonu döviz büroları çalışma saatleri…

2020 DÖVİZ BÜROLARI ÇALIŞMA SAATLERİ!

Ülkemizde yer alan döviz büroları çalışma saatleri içerisinde hafta içi ve bazı durumlarda hafta sonu da hizmet vermektedir. Bu kapsamda özellikle AVM içerisindeki döviz bürolarının Cumartesi veya Pazar günleri de hizmet verdiği bilinmektedir. Genel olarak sabah 09.00 itibarıyla mesaisinde başlayan kurum çalışanları akşam 19.00 ile 20.00 saatlerinde günlük faaliyetine sor vermektedir.

DÖVİZ BÜROLARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Döviz bürosunda işlemleri olan vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla bu konuya güncel yanıtı arıyor. Döviz büroları sabah Merkez Bankası ile birlikte mesaisine başlıyor. Bu durumun nedeni ise piyasaların bu saatte açılmasıdır. Anlık döviz kurları ise sabah saatlerinde düşüşle güne başladığından çoğu zaman bu saatlerde yoğunluk yaşanır.

DÖVİZ BÜROLARI ÖĞLE ARASI SAATLERİ!

Döviz büroları genel olarak dönüşümlü olarak çalışanlarını öğle arasına çıkarttığından öğle aralarında hizmetine devam etmektedir.

DÖVİZ BÜROLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Döviz büroları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri genel olarak kapalı olmakla beraber bazı yerlerdeki büroların bu günlerde de faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

DÖVİZ BÜROLARI GÜNCEL AÇILIŞ – KAPANIŞ SAATLERİ!