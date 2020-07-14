E-devlet e-bordro sorgulama 2020: E-bordro nasıl ve nereden alınır?

Bir iş yerinde çalışan kişiler ödeneklerinin düzenlenmiş olduğu belgeye bordro adı verilir. Bu belge, İş Kanunu'na göre düzenlenmektedir. Bu düzenleme şirketler tarafından, tüm çalışanlar için her ay ödenen ücretlerin dökümü bordroda yer almaktadır. Çalışanlar, e-Devlet resmî sitesi üzerinden, e-Bordro olarak kendilerine ait olan ödenek sorgulamalarını yapabilirler. E-Bordro hizmeti, sadece kamu çalışanları için sunulan bir hizmet yöntemidir.

E-BORDRO NASIL ALINIR?

Çalışanlar tarafından kendilerine işveren tarafından yapılan ödemeleri merak etmektedirler. E-Devlet hizmeti ile yapılmış olan ödeneklere ait belgeye ulaşabilirsiniz. Bu hizmetten yararlanabilmeniz için öncelikle size en yakın olan PTT şubesine giderek e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Ardından almış olduğunu ze-devlet şifresi ile Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı, Banka aracılığıyla giriş yaptıktan sonra önünüze açılan ekrandan arama çubuğuna e-Bordro Sorgulama yazınız. Daha sonra bordrosuna ulaşmak istediğiniz dönemin e-Bordro dökümüne nu şekilde kolaylıkla erişebilirsiniz.

E-DEVLET BORDRO SORGULAMA

E-Devlet hizmetinden yararlanarak e-bordro sorgulama işlemi için şu adımları izleyebilirsiniz. Bunlar;

•İlk önce bir e-devlet şifresi edinin. PTT'den almış olduğunuz e-devlet şifreniz ile bu link ( www.turkiye.gov.tr ) adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayınız.

•Ardından karşınıza çıkan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme girişinizi yapınız.

•Daha sonra eğer ki e-Devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen boş alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Daha sonra alt taraftaki alanda yazan "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayınız.

•Ardından sisteme girişinizi gerçekleştirdikten sonra e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını yazınız.

•Yararlanmak istediğiniz hizmet bordro ile alakalalı ise e-bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Daha sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmeti seçeneğine tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan görüntülemek istediğiniz bordro seçeneğine tıklayınız.

•Bu şekilde ödenekleriniz hakkındaki tüm bilgilere erişebilirsiniz. Dilerseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla da yazdırabilirsiniz.

E-BORDRO AİLE HEKİMLİĞİ

Maaş bilgilerinin, vergi kesintilerinin yazılı olduğu tablo şeklinde düzenlenen belgeye bordro adı verilmektedir. Bordro bilgilerinizi e-devlet üzerinden e-bordro seçeneğinden ödemeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aile hekimliği personelleri maaş sorgulama işlemi için T.C Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Bordro Sorgulama sistemi üzerinden https://sbu2.saglik.gov.tr/ahbordro/PortalRedirect.aspx bu linke tıklayarak T.C. Kimlik Numarası, aile sıra no, sicil no, yıl ve bordro türü yazan yere gerekli bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra sorgulama butonuna tıklayınız. Bu şekilde size ait olan maaş bilgilerine kolaylıkla erişebilirsiniz.

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İŞÇİ E-BORDRO

İnsanlar aktif çalışma hayatları boyunca bir işveren üzerinden SGK bağlı olarak çalışmaktadırlar. Aldıkları maaşlar işveren tarafında düzenledikleri belgeye bordro adı verilmektedir. Bordro çalışanların ücret, prim, ikramiye, yemek ve yol parası gibi kazançlarını ve devlete ödenecek vergi ve kesintilerle birlikte gösteren resmi bir belgedir. İşçilerin bordro olarak bilinen maaşları hakkındaki bilgilerine e-devlet hizmeti ile kolaylıkla sadece şifre ve TC. Kimlik numaralarını yazarak bu seçenekten faydalanabilmektedirler.