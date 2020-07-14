Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı! O anlar böyle görüntülendi...

M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, elektrikli bisikletin hatalı şerit değiştirmesi ile otomobil ile çarpışma anı görülüyor.