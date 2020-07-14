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Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı! O anlar böyle görüntülendi...

'da, sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:05 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:27 ABONE OL
Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı! O anlar böyle görüntülendi...

Kaza, dün sabah, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü M.A.'nın (23) hatalı şerit değiştirdiği elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen E.E. (45) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı! O anlar böyle görüntülendi...

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN HATALI ŞERİT DEĞİŞTİRMESİ İLE...

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken M.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., tedavi altına alındı.

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı! O anlar böyle görüntülendi...

M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, elektrikli bisikletin hatalı şerit değiştirmesi ile otomobil ile çarpışma anı görülüyor.

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Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı! O anlar böyle görüntülendi...
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